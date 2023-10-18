Blackpink Rosé私下穿搭愛用小眾品牌？盤點Rosé 5大同款手袋品牌

【手袋推薦/小眾品牌手袋】每當購物癮起時，應該從衣服、首飾、鞋履或是手袋哪方面先開始呢？還在苦惱爭扎的話，不妨參考名星名人們的私下穿搭，從他們的身上獲取靈感吧！提到人氣高企的名星女團，Blackpink 有絕對的吸引力，既貴為新生代的指標，亦是多個品牌的寵兒，團內成員的粉絲數量亦坐鎮 Instagram的頭三位，例如人氣旺盛的 Lisa坐擁超過950萬粉絲，Jennie亦不遑多讓，擁有超過800萬粉絲，Rosé亦在 Instagram上有著720多萬粉絲，排行第六名。

Instagram的粉絲人數正正反映出現今世代人氣的象徵，可見Blackpink 的威力，難怪Blackpink 的每張相片亦可以帶起一股潮流！



《01女生》今次就從團中有「人間YSL」之稱的 Rosé朴彩英，盤點出她的私下愛用小眾品牌手袋：

Blackpink Rosé私下穿搭愛用小眾品牌？（IG@roses_are_rosie）

Rosé同款小眾品牌手袋：1. THE ROW

購買方法：NET-A-PORTER｜24S｜FARFETCH

THE ROW 可謂是時尚狂迷必定會知道的品牌之一，不少名星都有用上它們的產品，例如BLACKPINK Jennie、Taylor swift、Bella Hadid、Kendall Jenner等人。而THE ROW 是由時尚姐妹花 Ashley Olsen及e Mary-Kate Olsen一同於2006年創立，品牌由6款基本單品開首，其後發展到手袋配件，主打高質量的極簡美學風格。而 Rosé的私下穿搭當中亦透露自己對該品牌的愛好，不止一次被大家捕捉到，由去年到近期穿搭中亦有用上它們的單品，例如Bindle three Bag、symmetric tote bag、Margaux 15 Leather Tote Bag等。

Rosé同款小眾品牌手袋：2. Dragon.diffusion

購買方法：NET-A-PORTER｜FARFETCH

Dragon.diffusion是一個來自比利時的品牌，於1985年由Craig Wright創立，專營頂級網狀皮革，以編織皮革產品著名。品牌中主要以簡潔，沒有過多裝飾的款式為主，由小型的水桶包到實用的Tote Bag都有，而Rosé選用的是Grace Basket Small Dark Brown，袋款容量大，而且啡色低調又百搭。

Rosé同款小眾品牌手袋：3. KNWLS

購買方法：FARFETCH

KNWLS 是來自英國的新晉品牌，品牌創辦人是一對相當有才華的設計師Charlotte Knowles及Alexandre Arsenault，兩人更入圍去年LVMH Prize決賽，成為 Fashion East 培育的重點設計師，品牌以怪誕、龐克（PUNK）的千禧美學為主。對於欣賞創作的Rosé 可說是不謀而合，不難發現早在2020的 BLACKPINK 世界巡迴Tokyo Dome中，Rosé 已穿起KNWLS的作品。

Rosé同款小眾品牌手袋：NIEEH 니히

NIEEH 是深受韓國名星愛戴的中性韓國品牌，因為品牌價格親民而且富年輕感，高人氣到一上架就會引起一股瘋狂，令到不少款式售罄。另外，因為經常出現在社交媒體的緣故，更有傳NIEEH 是由BLACKPINK Jennie 與好友低調所創立。

Rosé 愛用的則是實用與可愛兼備的NIEEH TURTLE BAG ₩202000（拆合約HK$1,166）（左：IG@roses_are_rosie，右：NIEEH）

Rosé同款小眾品牌手袋：JELLYCAT

購買方法：SELFRIDGES｜Pinkoi

因著Y2K、復古熱潮，不少韓國女生都會將一個絨毛玩具掛在手袋上，Rosé 在結束越南演唱會後更在牛仔褲上一口氣掛上了4隻Weverse所推出的BLACKPINK玩偶娃娃，更是全面引起可愛熱潮。其實 Rosé 一直都偏好可愛的絨毛玩具，在世界巡迴中不時可見她亦有帶上英國品牌Jellycat，可愛又突出的小狗絨毛玩具造型小手袋。