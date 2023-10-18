大馬女同Lisa撞樣「對瘋馬秀照片按讚」陸網民怒了：建議內娛封殺

日前，大馬歌手李佩玲在《舞臺 2023》奪冠不僅引起了網友們的關注與熱議，甚至在中國也打開了一定的知名度。但沒想到，由於李佩玲的長相與近日爭議不斷的BLACKPINK成員Lisa撞臉，竟無辜引來中國網友直呼：「建議內娛封殺。」



早年七歲出道、於2016年參加第一季《中國新歌聲》走紅的李佩玲突然被指撞臉Lisa，而且熱搜詞條還飆升至熱搜第一名。從網友們的討論下可見，李佩玲不但遭網友挖出Instagram關注Lisa，甚至還給Lisa的瘋馬秀照片按讚，這發現讓不少激進網友直呼建議封殺李佩玲。但與此同時，有理智些的網友也出面維護表示：「也沒有很像吧！而且每個人都是獨一無二的存在」、「撞臉就要封殺，那全世界相似的美女不就都要完蛋」。

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另外，有網友也指出李佩玲成為了Lisa在內娛的「頂替」，表示「Lisa被內娛拋棄後，新的頂替者馬上就出現了」，稱李佩玲是歌手出身，「發展前景比只會跳舞的Lisa好多了」。值得一提的是，Lisa在表演完《瘋馬秀》後無論是人氣或形象疑似都下滑了不少，在Instagram上坐擁9821萬粉絲的她過去與品牌發合作文都會有超過500萬的點贊數，但近日在她給CELINE香水發文的貼子按讚數至今只有385萬，已經創下了近期發文的最低按贊數。

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