專訪︱蘇凱倫不擅辭令索性轉型歌手　經理人IG邀入行竟以為遇騙案

初見蘇凱倫（Helen）前，翻了翻她的IG，腦裡彈出幾個形容詞——可愛、日系、嬌小，還有點像陳慧嫻。雖然是今年樂壇新人，但其實兩年前已經拍過ViuTV的《YOLO的練習曲》，那時形象比較冷艷，跟今日的感覺不太相似，差點認不出是同一個人，她說當時還未摸清自己適合的路線，不過這不正正就突顯了她的可塑性嗎？還年輕嘛，什麼都試試也無不可吧，而Helen最初入行也是抱著試一試的心態，本身任職售貨員的她，入行的契機竟然只因為IG！

形象：Nieki Chan

服裝：Chopova Lowena

髮型：Haffman Cheng

化妝：Agnes Yeung



Helen表示以往都曾有人說她跟陳慧嫻似樣，例如是同公司的Kevinboy（KB）。（陳順禎攝）

25歲的Helen原本只是個剛畢業的學生，正從事售貨行業，工餘時做做曲奇、甜品，跟時下許多廿來歲的女孩一樣，在IG放些打卡相、硬照，沒想到這居然令太陽娛樂看中她，在IG私訊邀請她入行做模特兒，但由於經理人是用私人帳戶，她起初一度以為是騙案，Helen說：「好彩我識得Nancy（歸綽嶢），佢以前都喺呢間公司，我見Nancy有Follow個經理人就問佢，之後佢哋問我有冇興趣做Model，我就上咗嚟。（嗰時已經好多Followers？）好少，佢好似話喺Nancy IG見到我。」

Helen原來是被經理人從IG邀入行，她一度以為是騙案。（陳順禎攝）

不擅辭令 《YOLO》後索性轉型歌手

簽約後不久就有《YOLO的練習曲》拍，飾演通靈少女，但原來一切並不容易，那時候她常常因身上的紋身而損失試鏡機會，翻看舊訪問，Helen本來似乎一心想做演員，指恨拍武打片做「打女」等等，不過如今突然再在昇陽娛樂做一次新人，轉型做歌手，莫非是因為心灰意冷？

Helen曾因紋身損失試鏡機會，不過現時轉型歌手，紋身與否反而不會太大影響。（Instagram：sohoilun）

她不諱言轉型做歌手確實自主性高一點，紋身與否已不是問題，但就透露拍完《YOLO》後都處於一個尋找自己的階段，唱歌、做戲、跳舞……全部都有學，最終機緣巧合下做了歌手，「嗰時公司知道我有音樂底子、識彈琴，問我想唔想唱歌，我話都想試吓，佢哋就畀training我。我一路鍾意唱歌，會唱K，但係其實都冇諗過最後會成為咗一個歌手，原來唱歌感覺幾舒服，因為我自己講嘢唔叻，所以有時有啲情緒累積咗落嚟又唔識表達嘅時候，我會覺得唔舒服，但係後尾發覺有啲情緒可以透過唱歌同音樂抒發出嚟，所以慢慢萌生咗真係想做一個歌手、將自己諗法放入去啲歌嘅念頭。」

拍《YOLO》時的Helen，形象跟現時不同，以前比較Cool。（Instagram：sohoilun）

說話緊張到頭痛 中二病宅女最愛睇動漫

要透過歌曲表達自己，還因為Helen本身不擅辭令，她曾說過做訪問會緊張到頭痛，直認：「我好驚講嘢！我有啲唔係好識得用說話表達自己，一講嘢就好緊張，好多廢話，又有少少詞窮，突然間個腦會好空白，講到一嚿一嚿。」她本身放假都愛宅在家裡，避免與人交流、很怕人多的地方，明言做藝人確實有點蝕底，所以也在改進當中，並且希望大家從歌曲中感受到更深入的自己。

Helen之前一說話就會緊張到頭痛，出活動時都要靠經理人傍住，但現時已進步很多。（陳順禎攝）

處女作《中二宅急便》突顯了她動漫迷的一面，整首歌提到「巨人」、「鏈鋸」、「One Piece」、「我推」等等多套人氣動漫，MV一人分飾幾角也代表了Helen的幾種個性，如：中二病動漫迷、冷酷模特兒以及宅女，更自爆在家睇動漫時會拿著掃把當武器揈來揈去，而影響自己最深遠的一套動畫，正正是《進擊的巨人》，笑言：「成日幻想自己係自由之翼，帶住佢哋喺個樓梯飛來飛去殺巨人！」

Helen表示自己電話上網慢，所以少用電話睇漫畫，通常都會買實體漫畫。（陳順禎攝）

Helen上月於《TONE Music Festival》演出，她當然緊張極了，但就表示：「我抱住個心態係所有人都唔識我，唔識我首歌，冇聽過，唔知我係邊個，唱得唔好都唔知，用呢個輕鬆嘅心態去面對！」（Instagram：sohoilun）

隻身旅行快速成長 學識獨處愛自己

新歌《天使999%》又再一次以動漫入題，靈感源自《和山田談場Lv999的戀愛》，她更落手落腳與Lolly Talk的吳倩怡（Sinnie）填詞，一講到這套作品Helen非常雀躍，並說：「999係天使數字，呢一個數字喺愛情入面係解回顧自己嘅成長，再重新開始，我首歌就係話同自己談戀愛、同自己相處、製造浪漫比自己，想帶出嚟嘅意思就係，而家未遇到適合嘅人，或者喺戀愛入面卡關，都可以愛自己先。當你識得同自己相處嘅時候，就會識得同人相處，愛自己就會有人愛你。」

自從Sinnie幫Helen排過上首歌的手指舞後，兩人便變得孰稔，新歌《天使999%》更由兩人一起填詞，每當Helen不懂「填窿窿」，Sinnie最終都能準確地把歌詞填上，又保留到她想表達的本意，難怪Helen覺得每次收到歌詞都像是與Sinnie心靈感應。（Instagram：sohoilun）

這一切得著也與早前的一人日本之旅有關，Helen首次自己去旅行，起初都以為自己會照顧不到自己，但旅途中愈見享受，她表示：「喺呢個旅程入面我學習點樣同自己相處、為自己plan行程，有自己一個睇吓祭典，睇煙花，所以好Enjoy同自己獨處嘅時間，同自己談戀愛。」

雖然Helen熱愛日本文化，但原來她並不懂得日文，卻反而曾在韓國留學，識講韓文。（陳順禎攝）

隻身旅行，Helen最大得著就是懂得為自己編排節目，因為她在香港都很少外出，去日本因為不想常常留在民宿，便為自己安排行程，她希望將來再一個人去多點地方。（Instagram：sohoilun）

風格改變 因經歷兩年自我尋找階段

過往Helen曾說過自己拍照不愛笑，覺得自己不笑比較好看，大概因此給人較冷酷的形象，不過眼前的Helen卻不時露笑容，衣著風格也較從前鮮艷、誇張，彷彿換了個人似的，她坦言：「我明呀，老實講，我覺得前幾年都仲係處於一個尋找自己嘅狀態，有少少唔知自己適合啲咩，或者未知自己想去嘅方向喺邊，純粹當時大家話好睇我就試吓，搵唔到自己風格。可能呢幾年再沉迷咗睇動畫漫畫，就開始Feel到自己慢慢搵到想要嘅嘢，慢慢提升自己鍾意嘅嘢，而家可能比以前有個人風格多咗！」而講到穿搭，雖然人人都識講最緊要舒服，但最重要的是現時的Helen比以前更懂「隱惡揚善」，例如上半身多肉就去遮一遮，那麼，優點呢？她笑說：「條頸長！（但好多人都覺得呢個係缺點？）我覺得好似睇落修長啲，塊面細啲。」

Helen以往影相都不苟言笑，覺得自己笑得不好看。（Instagram：sohoilun）

很多人覺得頸長是缺點，甚至常常要透過穿搭隱藏，或是戴上飾物配件等，Helen卻覺得是優點！（陳順禎攝）