11月開播陸劇推薦：劉詩詩《一念關山》楊紫范丞丞《要久久愛》…

渡過平凡的十月，沒想到十一月一開月就玩這麼大！近幾年的新晉男神全齊聚在本月，王鶴棣、白鹿《以愛為營》，霸總文學與錯位愛情的極致拉扯，檀健次、周也《很想很想你》，看古風配音大神「聲」誘嬌妻，范丞丞、楊紫《要久久愛》，青梅與竹馬，校服到婚紗，你是唯一，羅雲熙、章若楠《治癒系戀人》，暖心醫生和鬼靈病患，雙向奔赴互相治癒，還有林一、劉浩存《脫軌》，充滿陰謀的「穿越」，「平行時空」下的身份錯置要如何撥亂反正！



集結霸總、配音大神、投行精英、白袍醫生，時裝男神盡出的十一月開播劇，究竟誰能制霸封王呢？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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《以愛為營》

★開播平臺：芒果tv、愛奇藝國際站、LINETV、湖南衛視

★開播時間：2023.11.03

★主演卡司：王鶴棣、白鹿、魏哲鳴、沈羽潔、劉冬沁、姜珮瑤



這部絕對稱得上是2023最受矚目的時裝劇之一，《蒼蘭訣》火遍全網的王鶴棣，《長月燼明》哭到令觀眾動容的白鹿，兩大新晉頂流強強聯手，再配上最能引爆話題發酵的「霸總文學」，這部播放量穩了！王鶴棣首部商戰類型之作，高冷腹黑的CEO時宴，遇見明明可以靠顏值，卻偏偏要靠實力的專題記者鄭書意（白鹿飾），原是挾帶私心的打擊報復，沒想到這復仇之路越走越偏，錯位愛情的極致拉扯，定讓你全程心跳加速！

《治癒系戀人》（原名：愛情遇見達爾文）

★開播平臺：優酷、CCTV8

★開播時間：2023.11.02

★主演卡司：羅雲熙、章若楠、魏千翔、王奕婷、錢迪迪



《長月燼明》長尾效應持續至今，羅雲熙的好演技再次受到認可，這個月他也將帶著久違的時裝之作《治癒系戀人》登場，身穿白袍的羅雲熙滿令人期待，一向給人鄰家女孩氣質的張若楠，繼《照亮我》後也是今年第二部開播之作，不愧是小花潛力股！《治癒系戀人》改編自檸檬羽嫣所著小說《治癒者》，神經外科副教授顧雲崢（羅雲熙 飾），在一次醫療援助時，偶遇患有罕見疾病的女孩蘇為安（張若楠 飾），相識相處到相愛，顧雲崢逐漸感受到身為罕見疾病家屬的悲傷與絕望，為了心愛之人，他誓言用其畢生與專業，定要在黑暗中鑿出一道光。

《樂遊原》

★開播平臺：騰訊視頻、WeTV

★開播時間：2023.11.06

★主演卡司：許凱、景甜、鄭合惠子、高寒、趙嘉敏、劉冬沁



暑期剛剛驚豔眾人的景甜，睽違兩個多月又將帶著古裝新作《樂遊原》強勢歸來，搭檔的更是新生代顏霸男神許凱，兩人同框絕養眼指數百分百！古裝勵志劇《樂遊原》改編自匪我思存同名小說，為逃離朝堂爭鬥遠赴邊關的的皇孫李嶷（許凱 飾），竟被迫接下平叛重任，而身為將門之後的崔琳（景甜 飾），也隱藏真實身份加入軍中，詭譎千變的朝堂風雲，明爭暗鬥層出不窮，他們從棋逢敵手的勁敵，到生死交付的摯愛同袍，雙強互撩誰能笑到最後呢？

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《很想很想你》

★開播平臺：騰訊視頻、WeTV

★開播時間：2023.11（暫定）

★主演卡司：檀健次、周也、侯雯元、楊肸子、曹恩齊



從《護心》到《為有暗香來》，周也今年這熱度維持的不錯，兩部古裝緊接著時裝甜寵劇《很想很想你》蓄勢待發，而新作搭檔的男星更是大有來頭，新晉頂流檀健次，《長相思》的相柳家喻戶曉，能唱、能跳、能演，名符其實的全能藝人，現實生活就有好嗓音的他，絕對是天選錆青磁之人。《很想很想你》改編自墨寶非寶的同名小說，故事涉及「古風圈」，是個很新穎的嘗試，能編、能唱的古風圈小透明「聲聲慢」（周也 飾），機緣巧合下，與配音界大神的「錆青磁」（檀健次 飾）相遇，一場以聲音與美食為名的誘愛行動就此打開。

《要久久愛》

★開播平臺：優酷

★開播時間：2023.11（暫定）

★主演卡司：楊紫、范丞丞、朱顏曼滋、金世佳、王乾越



暑期賺足觀眾眼淚的楊紫，又將在本月發威囉！《長相思》楊紫、《曾少年》范丞丞、《我的巴比倫戀人》朱顏曼茲，還有曾在《女心理師》合作過的王乾越，青春勵志劇《要久久愛》集結多位新生代實力派演員，如此陣容絕對未演先轟動！《要久久愛》改編自櫻十六所著小說《十七歲你喜歡誰》，講述黃瀛子（楊紫 飾）、蔣翼（范丞丞 飾）等七個情同手足的少男、少女，一起長大、互相扶持，儘管曾經走散，卻仍未忘記初心。

《一念關山》

★開播平臺：愛奇藝、愛奇藝國際站

★開播時間：2023.11.08（暫定）

★主演卡司：劉詩詩、劉宇寧、方逸倫、何藍逗、陳昊宇、陳宥維、常華森



久違螢屏的劉詩詩終於有新作了，同劇有首次出演男主角的劉宇寧、《問心》裡的陳昊宇，和繼《虎鶴妖師錄》後二搭的何藍逗、陳宥維，這新穎的組合會帶來怎樣意想不到的效果呢？《一念關山》講述朱衣衛前左使任如意（劉詩詩 飾），機緣巧合下加入到梧國迎帝使小分隊之中，與梧國六道堂堂主寧遠舟（劉宇寧 飾）、風流浪子于十三（方逸倫 飾）、公主楊盈（何藍逗 飾）、聰敏少年元祿（陳宥維 飾）等人一同執行任務，強敵環伺、危機四伏，他們能否順利完成使命呢！

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《脫軌》

★開播平臺：優酷

★開播時間：2023.11（暫定）

★主演卡司：林一、劉浩存、黃聖池 、范詩然 、王喳喳 、完顏洛絨



新一代「謀女郎」劉浩存首部小螢幕之作，改編自暢銷作家Priest所著同名小說，男主角則找上憑借《致我們暖暖的小時光》擠身流量小生之列的林一，故事稟持Priest一貫綺麗風格，你能想像有一天你將成為「平行時空」裡的另一個自己嘛？一次詭譎「穿越」，富家千金江曉媛（劉浩存 飾）成為同名同姓的底層打工妹，為了生存苦苦掙扎之際，神秘竹馬祁連（林一 飾）竟現身，是預謀還是巧合？各懷心事的兩人，為尋找這陰謀背後的真相，決定攜手堪破迷霧。

今年馬上進入倒數，各家平台果然無不摩拳擦掌，十一月更是迎來時裝男神齊聚的盛況，霸總愛上我的都會情感劇、好聲音讓耳朵都懷孕的甜寵劇、校服到婚紗的青春愛情劇、雙向奔赴的愛情治癒劇、天馬行空的懸疑奇幻劇，更有85大花回歸之作，百家爭鳴般的各式題材新作都將接力登場。

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章： 《治癒系戀人》羅雲熙、章若楠主演｜開播男主禁慾系亮相、與女主大談高智商戀愛！ 】