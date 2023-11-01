Lisa登瘋馬秀被封殺？微博被刪800萬粉絲歸零　Angelababy也出事

BLACKPINK Lisa日前參加瘋馬秀掀起極大討論與爭議，11月1日晚間，有網民發現Lisa粉絲高達800萬的微博疑似遭官方刪除，Lisa官方貼吧的微博也消失。此外，內地女星Angelababy和張嘉倪因去巴黎看瘋馬秀，兩人的抖音和微博帳號也被禁言。



Lisa參演了瘋馬秀。(微博圖片)

內地女星Angelababy及張嘉倪微博帳號主頁顯示，「因違反相關法律法規，該使用者目前處於禁言狀態」。此前雙方抖音帳號均已被禁言，抖音違規處罰說明顯示，「該使用者因違反《抖音社群自律公約》的相關規定被禁言」。

BLACKPINK Lisa日前參加瘋馬秀掀起極大討論與爭議，特別在內地網絡收到許多負評，甚至連被傳疑似前往看秀的內地女星Angelababy和張嘉倪都被砲轟。許多網民都在觀望下一步對Lisa的處理，有分析稱Lisa因瘋馬秀在內地的演藝事業將受到重創，節目都無法參加。

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對於，Angelababy和張嘉倪的微博帳號也受到牽連遭到禁言，網民反應兩極。有網民認為「管太寬了吧！」、「連這都要管」；但亦也有網民表態支撐，稱「公眾人物本來就要謹言慎行」、「公眾人物給粉絲做正向引導，是作為公眾人物的義務和責任。」

Lisa演出《瘋馬秀》的照片：