張曼玉《今夜不設防》揭一男星拍吻戲「錫唔停」導演嗌Cut都冇用

香港影后張曼玉自2016年推出MV後，就沒有再推出任何作品，直到在今（2023）年9月20日生日這天，才公開和保養品牌合作的全新短片，讓大批粉絲一睹女神近況。她出道以來一舉一動備受關注，有粉絲找出她過去受訪時，大方談及拍吻戲的感受，更說曾有男星吻到欲罷不能，即便導演喊停，她推都推不開。



【相關圖輯】張曼玉暴瘦照微博瘋傳 皮包骨模樣嚇親網民（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

張曼玉演出多部經典電影，如《新龍門客棧》、《滾滾紅塵》、《旺角卡門》、《人在紐約》、《甜蜜蜜》等，更接連和劉德華、周星馳、成龍、周潤發、梁朝偉等男星合作過，其中吻戲、激情戲也不少。過去她錄製香港訪談節目《今夜不設防》時，就曾公開拍吻戲時遇到的窘境。

【相關圖輯】黃一山揭張曼玉拍《新紮師兄》瘀事 被攝影師鬧佢蠢從此發奮（點圖放大重溫張曼玉當年演出片段👇👇👇）

+ 3

主持人黃霑好奇問張曼玉：「哪個男星與你拍吻戲時最壞？」、「拍吻戲時，有沒有遇到有口臭的男星？」張曼玉笑答：「沒有遇到過有口臭的，但是有一個人，導演都喊卡了，他好像沒聽見似的，依然繼續，不願停下來。」讓黃霑好奇心爆棚連忙追問：「到底是哪一個？快說出來吧！」

【相關圖輯】張曼玉驚喜現身中環打碟 郭富城謝霆鋒high到跳舞（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

張曼玉猶豫了一下，才笑說：「就是周潤發囉！」更說自己怎麼推都推不開對方：「女人嘛！畢竟沒有男人有力氣。」但她解釋周潤發演戲相當投入，才會有如此狀況發生。黃霑也問張曼玉會不會尷尬，張曼玉則說：「前幾次拍吻戲，會覺得尷尬，但到後面就不會覺得了。可能是慢慢習慣了吧。」

【相關圖輯】重溫劉德華出位言論 自揭拍床戲現生理反應 事前必問對手1件事（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3

延伸閱讀：

3屍凶宅開價1880萬 退休警：「1鍋粥」還原命案真相

【本文獲「TVBS」授權轉載。】