「公認最美的香港女明星是誰」惹台網熱議 關之琳張曼玉都輸畀佢
撰文：TVBS新聞網
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九零年代的美女如雲，演藝圈上有不少清秀艷麗的女星，至今仍是粉絲心中的女神，PTT論壇上，有位台灣網民發文，詢問大家「公認最美的香港女明星是誰？」，而最受台灣網民愛戴的女星也出爐了。
【圖輯】張曼玉、關之琳、楊采妮都上榜，但都全都輸給「她」…（點圖放大看有誰上榜👇👇👇）
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有名台灣網民在PTT發文，他認為由於受英國殖民影響，港女的穿著比台灣高上好幾個檔次，接著列舉了香港女星，包含張曼玉、關之琳、楊采妮、周慧敏、吳千語、鄧紫棋，詢問網民誰最美？
貼文曝光後，網民紛紛留言「關之琳第一」、「朱茵」、「藍潔瑛」、「張曼玉最美」、「關之琳眼睛最媚」、「看五官的話周慧敏，整體邱淑貞」、「90年代真的是神仙打架」、「居然沒李嘉欣」、「邱淑貞沒放？」
不少網民喊李嘉欣和邱淑貞也很美，不過留言最高聲浪的是朱茵，「朱茵一票」、「第一時間想到的是朱茵」、「朱茵第一」、「我要投朱茵」現年51歲的她有凍齡女神，曾被知名品牌選為「在男性眼中最令人心動的女人」。
【相關圖輯】網民嚴選香港娛圈現役十大女神 個個都可以跟8、90年代相比！（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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