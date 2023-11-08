黎姿入行逾30年有感而發　14歲拍戲獲黃百嗚嘗識：珍惜每一個機會

現年52歲的黎姿（Gigi)雖然已息影多年，目前除將重心放在家庭上之外，經營的美容生意更做得有聲有色，絕對是全能女明星。雖然其鮮少出現幕前，但亦不時透過社交網站與大家分享生活趣事，就好似近日她收到朋友的一段影片，而片中所描述的女主人翁就是她本人，使其不禁有感而發，原來已在娛樂圈打滾了逾30了，同時公開感謝圈中伯樂黃百鳴的提攜。

黎姿在2008年宣佈息影。（黎姿微博圖片）

Gigi收到的一段影片是黃百鳴於節目上，以敘事人的身份角度去講故事，回憶起當年只有14歲的Gigi是如何從一位小女孩，靠着自己的努力打拼，一步一步成為家喻戶曉的大明星，從而提醒年輕人，只要努力就會闖出好成績。

她眼見該段影片後都不禁有感而發，原來從1985年接拍電影《開心鬼放暑假》後，其在娛樂圈已打滾逾30年了，她表示：「不經不覺，原來我自小在娛樂圈拍戲已超過30年了。在我的人生旅途無論境遇如何，都會珍惜每一個機會，盡力做好每一刻值自己，相信美好的事情一定會出現，謝謝黃百鳴先生的提攜。」

黎姿收到一段黃百鳴講故事的影片。（影片截圖）

黎姿第一次拍電影是在1985年接拍的《開心鬼放暑假》。（微博圖片）

當年只有14歲的黎姿在一次機緣之下，獲得黃百鳴的相識，拍攝電影《開心鬼放暑假》，雖然只是臨時演員戲份不多，但因演技出色外貌討好，所以之後黃百鳴與其簽約，更火速安排其在電影《飛躍羚羊》擔任女主角，隨後靠着自身努力在影視圈闖出一番好成績，其參演電影《古惑仔之人在江湖》飾演的細細粒、電視劇《金枝慾孽》飾演的侯佳玉瑩等都是其代表作，至今仍令不少觀眾印象深刻。

黎姿少女時樣貌已經非常出眾。（微博圖片）