劉鑾雄記者會丨傳將身家留給兒子劉鳴煒甘比被踢出局：點解咁講呀

大劉劉鑾雄於今日（10/11）突然宣布召開記者會，原來是就近日內地瘋傳的不實文章作出回應。有指稱劉鑾雄出現「遺囑風波」，財產分配出現變化，以及涉及當年華人置業投資中國恒大債券後出現虧損後的影響。劉鑾雄在會上就五大傳聞作出回應。



大劉劉鑾雄就分身家傳聞解畫：「又話全部財產轉畀個仔，甘比踢出局，點解要咁講呀，自己開心囉，講就有人信，有一個重申，阿陳凱韻我老婆從來無同我蝕過錢，睇過金融投資，佢藝術賺到錢。點解叫我唔好理，今次開記者招待會影到某個仔同女，我都無辦法，即係如果要入屋殺我屋企人，我跛咗癱癱咗，我都垂死掙扎，垂死嘅反抗啦！」

劉鑾雄開記者會澄清不實傳聞。（梁碧玲 攝）

劉鑾雄又指：「（啲傳聞）係好嚴重失實，聽聞佢請咗網上打手，請咗以前《忽然一周》總編輯帶呢隊人，專係負責做呢啲嘢。講到佢幫我損失百幾億，又話個仔乜乜，仲話我就嚟死。我早幾日約朋友食飯，話出面傳我身體好差就嚟死，你睇我而家個似唔似就嚟死？可能畀人激死就有，但我自己身體係冇嘢。如果我再唔出嚟，可能傳我死咗。」

劉鑾雄隨後再疑似用「賤人」形容呂麗君：「呢個賤人最近去新加玻，冇人識佢㗎，自己招搖撞騙，人哋見到佢都驚咗佢。我夠可以喺電視同拜登合照、P圖話佢企喺我隔嚟啦！以前台灣有套電影叫《養鴨人家》，你知唔知鴨同鵝分別，鴨只係做女人生意，鵝就男又做女又做。呢啲係佢嘅私生活佢嘅事，唔關我事，我點解咁講呢？你睇吓呢叠嘢，完全0.001事實都冇，夾硬作出嚟老屈，我再唔出幫即係默認。我老婆陳凱韻使乜理佢吖，佢自我陶醉之嘛，等於咁，有一日有人要殺我屋企人，唔好講我係咪跛，我係跛係殘廢啊，我都要保護屋企人！啲人造謠造到咁，傳到我就嚟死。」

劉鑾雄開記者會澄清不實傳聞。（梁碧玲 攝）

他又指：「啲人話我娶咗陳凱韻，佢阿媽換咗個腎畀我，所以我要報恩娶佢做老婆，哈哈哈！呢啲真係好好笑，哈哈！我換腎都搵個後生啲吖，搵個老人家換，希望一年換一次咩。呢啲謠言全部都係呢個人作出嚟，有網絡打手。佢好精㗎，喺香港出好易俾人睇到佢出，所以喺大陸出，我check晒出嚟。我見完呢疊嘢。」

劉鑾雄續指甘比沒有為他帶來幾百億損失：「簡單講，陳凱韻從來冇幫我損失過任何錢，冇損失百幾億，佢同我賺超過200億藝術品上收入。如果有損失，都係我自己決定，完全唔關佢事。但啲人點解咁講呢？「800億落空」，呢啲好似真嘅一樣都係假嘅；仲話我將啲財產畀個仔，完全都係冇嘅。」

劉鑾雄（大劉）太太甘比（陳凱韻）收藏大量名牌手袋。（IG@kimbeechan_official）

劉鑾雄澄清太太甘比從來沒有為公司損失200億元，「佢同我賺超過200億藝術品投資就有」。劉鑾雄又指，所有投資損失都是他自己，所有有關他投資損失的報道，都是虛構及嚴重造謠。

劉鑾雄在記者會上表示：「後悔成年前幫個賤人（呂麗君，現名呂姵霖），當時唔想佢破產睇返轉頭，幫佢破產好過，點知佢有自己網上打手，做而家嘅嘢。」劉鑾雄解釋，呂麗君聘請前雜誌總編輯，做網絡打手。他指，甘比曾經勸阻他不要澄清，怕影響子女，但他稱「如果有人入屋殺我屋企人，我跛咗、癱咗，都要做嘢。」