大劉劉鑾雄｜強調甘比無失勢　「要還返個公道畀佢　保護屋企人」

人稱大劉的華人置業（0127）前主席劉鑾雄，突然宣布於今日下午3時30分舉行記者會，就近日網絡上的文章作出回應。據了解，劉鑾雄將會於記者會上，回應一系列的網上文章，部分文章聲稱大劉出現「遺囑風波」，財產分配出現變化，以及涉及當年華人置業投資中國恒大（3333）債券後出現虧損後的影響。



【16:40】接手生意能者居之

被問到最想哪一個子女、或看好誰可以接手生意，他稱「有都唔話你知」，但最重要是能者居之，「你問呢啲係冇意思，以前皇帝都係咁，何況我呢啲生意仔?」

至於今次記者會有沒有達到自己的目的，他表示「冇話舒唔舒服」，主要希望「返番個公道畀太太，要保護屋企人」，重申甘比沒有做過傳聞中的事，亦沒有害他投資失利，但笑言，「如果佢有錯都會抦佢。」

記者問為什麼不叫甘比出席記者會，他表示太太「好忙，又要湊仔女。」問到自己有什麼特別想做，他只想身體健康，「到我呢個年紀，都想身體健康。」

【16:30】

重提「賤人」，他表示已經忍了好多次，太太叫他不要開怕「傷身」。又指不打算進行法律行動，「試過夜晚11點搵律師整張傳票嚟」惟不方便透露內容。

【16:25】

問到香港經濟，他稱「唔識答，做官肯定叻過我哋，你睇官字有幾個口。」樓價方面，「如果政府唔再積極做啲出事，繼續跌，冧咗都唔易救得起。」但明白政府難處，「政府撤辣又驚，唔撤辣又驚。」

問到政府應該如何做，他表示「唔敢講，驚講咗又唔岩，講咗又幫唔到大局。」

他又認為，就算有物業作為抵押，亦不借娥，認為對方會透過拖沓讓貸款人無得執行。至於有錢的話，自己有一隻目標股票，有6厘回報，估計 2﹑3年後有15厘回報，「有幾多人有能力及膽色入市」，至於那個行業可以留意或避開，他不透露，指自己不是一般在傳媒上教人投資的人士。

【16:20】

提到東涌地10年首次無入標。有分析員指出成本問題。大劉指出做生意是計及成本與利潤問題。若有盈利便有做，不論賣魚旦或是地產，但他現在「有錢入都唔敢入，睇門口好過」，認為聯儲局再加息的話，若高息持續會令人感到辛苦。

他指出不少報道指出銀行有意「CALL LOAN」，不論銀行多大亦要留意盤數。

【16:18】

提到有沒有與許家印會面。他稱不回應，又表示無嬲許家印，「只嬲自己」，指甘比同甘比家姐曾多次提醒出售恒大投資，最終並無出售。」他又指「今日經濟環境，在香港，要自保，安然渡過，希望快得一年﹑至年半，若高息情況持續下去，會不少公司亦有壓力。

【16:13】

問到劉鑾雄會否再改遺囑？他指出要視乎妻子及兒女會否執行其意思。有信心甘比及其3個兒女會執行其意思。

【16:08】

現場有記者問是否與「呂小姐」有關，他笑言「我冇講邊個，你唔好捉蟲」，直言「賤人」呢個名就好。

不過他多次提及，「賤人」曾投資晉環單位。翻查資料，呂麗君2021年豪斥逾1.4億元買入4伙黃竹坑站晉環單位，惟其中一伙疑似撻訂，其餘3伙亦未完成交易。

【16:00】投資恒大有虧損 「賺個啲唔計？」

提到投資恒大出現虧損，他沒有透露實際的數字，但就稱太太甘比「從來冇決定，所有投資啲嘢，賺係我、蝕都係我。」他稱廣東省都有份投資恒大，對方「只係蝕咗400幾億」，反問「報紙話我蝕500幾億，賺個啲唔計？」他直言，「蝕幾多、賺幾多唔重要，你睇，有冇人追我孖展？」

【15:58】換腎謠言「呢個人作出嚟」

他稱，網上文章所提及的「完全都冇咁既事，造謠，佢做特工隊。」他稱，聽聞對方聘請了網上打手，「新聞話我就嚟死，早幾日朋友問我有冇事，你睇下我而家個樣，係咪就嚟死，俾人激死就有。」

他重申要保護屋企人，「俾人傳到就嚟死，換腎謠言都係呢個人作出嚟，都有網絡打手， 我check嗮出嚟，雖然我唔識用電話，但我有錢。」

【15:49】大劉：後悔之前幫個「賤人」

大劉回應網上傳聞，稱自己「再唔出聲的話，啲人越嚟越離譜。」他稱，「後悔之前幫個賤人，應該由佢破產。」他表示，當初是為仔女才幫手，惟回頭看，「寧願由佢破產，幫完佢有網上打手。」

他稱，甘比在投資藝術品方面， 為他賺了200億元，「從來冇損失，如果有損失，都係我自己。」

劉鑾雄現年初首置購入呂麗君「壹環」特色戶

他未有透露「賤人」是誰，惟翻查資料，相信與去年底及今年初的事件有關。

去年底網上流傳片段，拍到劉鑾雄現身旗下商場，而身旁女子為舊愛呂麗君（現名為呂姵霖）。大劉事後發聲明「撇清」關係，更於今日（3日）召開記者會交代。大劉當日聲明指出，「最近因呂小姐有困難，有事相求，本人為免小朋友受到影響的關係，遂與呂小姐達成商業協議。當日呂小姐只是在本人位於皇室堡的寫字樓簽署相關商業交易文件，然後在沒有相約之下一同乘搭電梯離去，並不是呂小姐與本人相約逛商場，在此之前，本人與呂小姐已多年沒有見面。」

事後據《香港01》了解，今年初大劉以首置名義﹑斥資4,000萬元向呂麗君購入灣仔壹環的特色戶，亦有報道指出大劉及其妻子﹑人稱甘比的陳凱韻接收呂姵霖位於金鐘遠東金融中心的半層寫字樓，估值1億元。同日呂麗君還清市值3億元的跑馬地獨立屋按揭。

呂麗君答應大劉一方，透過該交易取得的4000萬元，必須全數存入德意志銀行的戶口以還債，並且要於四天內將存款證明交給大劉一方。此類條款較為罕見，呂麗君無法自由動用該筆資金。

【15:45】劉鑾雄現身記者會

【15:30】 約30名記者到場守候

記者會仍未開始，惟現場所見已經有至少約30名記者到場。至於枱面上則放了一個文件夾，入面有今次大劉將會回應文章的影印本。

今次涉及的網上文章有五篇，主要分兩大重點，第一是華置投資恒大股票及債券後，受累內地房地產市場轉差而出現虧損。文章形容大劉「被許家印坑掉了2百億」，又指「清倉恆大慘虧110億，危機關頭藝術品套現！ 」

投資恒大現虧損 曾私有化華人置業

翻查資料，華置曾於去年3月發盈警，透露涉及恒大的已變現虧損及未變現虧損約78.7億及30.5億元，合共109億元，惟之後未有再更新虧損的水平。另外，「甘比」陳凱韻亦曾於2021年斥資30億元認購，以配股價每股27.3元計入股恒大汽車 （0708），但恒大汽車股價最新已跌至0.46元。

在2021年底，劉鑾雄「出山」，以作價為每股4元有意私有化華人置業，最終被否決。

另一重點是涉及遺囑分配，有文章聲稱大劉會將所有財產轉贈予劉鳴煒，，更以「甘比被踢出局！ 」、「800億落空？」為題去猜測甘比的處境。不過翻查大劉上次見記者時的內容，當時稱「已經分身家」，