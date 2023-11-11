劉鑾雄記者會｜呂麗君公布喜訊　以練舞比喻生活：不表現出痛苦

城中富商劉鑾雄（大劉）昨日（10日）突然召開記者會，就近日內地網上流傳的文章作出回應，主要內容有關投資恒大虧損、甘比投資失利、遺囑風波及財產分配等。大劉在記者會上逐點解畫，期間多次炮轟「賤人」，更嬲爆指「佢全家都係納米型賊仔」，疑似暗串舊愛呂麗君，掀起全城熱討。雖然呂麗君未有公開回應，但就如常更新社交平台，她在IG公布喜訊，原來她已順利通過英國皇家舞蹈學院專業芭蕾舞試中級，而她的囡囡劉秀盈亦有祝賀媽媽！

劉鑾雄（大劉）昨日（10日）突然召開記者會，就近日內地網上流傳的文章作出回應，期間多次炮轟「賤人」，疑似暗串舊愛呂麗君，掀起全城熱討。（資料圖片）

大劉同呂麗君雙方鬧得不愉快。（視覺中國）

呂麗君在IG公布喜訊，原來她已順利通過英國皇家舞蹈學院專業芭蕾舞試中級。（IG@yvonneluitrust）

呂麗君在IG曬出三張跳芭蕾舞的照片，以英文寫道：「有對的人在身邊，你就可以做任何你想做的事！在我優秀的教練、最大的支持者和激勵者 @aspenlaumusic （劉秀盈）的鼓勵和專業教導下，我剛剛完成了第一次芭蕾舞考試，英國皇家舞蹈學院（RAD）的專業芭蕾舞試中級。」她透露自己花了三個半月完成目標：「當時的一切都是辛苦和汗水，尋找力量並努力突破限制。這也證明了開始嘗試新事物從不嫌晚，甚至是像我一樣成為一個不協調、注意力不集中的芭蕾舞者。」

她透露自己花了三個半月完成目標。（IG@yvonneluitrust）

呂麗君直言過程艱辛，舞步難記，但最後她都順利完成，並自言享受其中，更獲益良多：「芭蕾舞是極其艱艱的，對體力和腦力的要求都很高，但我們需要保持它的一致性，讓它看起來輕鬆自如。我們微笑，並讓它看起來毫不費力，目標是不表現出任何痛苦。」似乎話中有話。而呂麗君21歲的囡囡劉秀盈亦有發文祝賀媽咪：「媽媽47歲苦練了三個半月，剛去考了英國皇家舞蹈學院專業芭蕾舞試中級，為她驕傲！」

劉秀盈亦有發文祝賀媽咪。（IG@@aspenlaumusic）

劉秀盈不時到各地演出。（IG@@aspenlaumusic）