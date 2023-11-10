大劉劉鑾雄｜明言接班人非一定是長子　強調能者居之

人稱大劉的華人置業（0127）前主席劉鑾雄，今日在舉行記者會就近期的傳聞作回應。期間被問及日後接班人問題時，大劉直言「能者居之」，並以由內地演員范冰冰主演的電視劇集《武則天》作例，指出並接棒者非一定為長子。



記者問及會考慮日後由誰人接手旗下生意，以及會較好誰人時。他指出﹕「有無睇好邊個？第一，我有睇好都唔會同你講，第二我簡單講句，唔好講我自己，我講好多朋友，就算以前啲皇帝，接班人咩都好，都係能者居之。」他又指出曾經觀看由范冰冰主演的武則天，劇中的武則天在考慮傳位時，未曾想過其年紀尚小的兒子。當武則天問及跟隨了她數十年的太監時，對方指出武則天尚有一個年紀幼少的兒子。

劇中的武則天發現，她有3個兒子，若其中1人登上帝位，其餘2人便要死。由於3人均心狠手辣，唯有讓小兒子登基，3人便可以無事。若傳位時，傳予其中1人，導致其他2人死亡便相當大件事。當太監提醒武則天，由小兒子繼位，其餘3人便會安全。因此武則天最終決定由小兒子繼位。

因此有關接班人問題，他直言屬能者居之。昔日的皇帝們亦有不一定由長子接棒的安排。先不論其擁有的只為一盤普通生意，惟仍是以能者居之。

在記者會上他亦談及財產分配時，大劉明言財富早已分配好，又指出分配財產，早前有人前往醫院看到其本人仍健在時，不足2分鐘便離開，並向記者透露與他關係如何密切，所以當時剛出院便舉行記者招待會。當時其實未有意與目前的太太甘比（陳凱韻）結婚，為保障她所以先行結婚。後來發現結婚仍未能提供妥善保障，才決定分身家。因為結婚後，財產仍在信託，尚有爭拗之處，經研究後最安全便是將財產分掉。在舉行記者會招待會後一星期，便進行分身家。

大劉與甘比以及3名寶貝仔女。(資料圖片)

尚未就其他子女財產安排作決定

至於其他子女的財產分配，大劉指出有幾種可能性，一是不作分配，二是由甘比決定，亦可能由甘比的3名子女決定，現時尚未有決定。

大劉進一步指出，「我今日仲有得say，陳凱韻肯聽我說話，我3個仔女都肯聽我說話，答完你未吖？你清唔清楚我意思？我而家突然話呢個哥哥姐姐，話佢幾醒目，『老婆送1000萬、100萬畀佢』，佢（甘比）一定會照做，你聽唔聽得明我意思？因為佢哋好清楚知道啲錢係我好辛苦賺返嚟畀佢哋，唔係佢哋賺㗎嘛，佢係一個正常人，係咪應該執行我嘅意思先？你頭先答我問題，我答咗你㗎喇。」