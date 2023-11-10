劉鑾雄被問到呂麗君是否「壞過凱婷」？自言又老又out唔明白

劉鑾雄在今日（11月10日）召開記者會，就多篇內地網絡文章對的遺產分配報導作出澄清和回應，有記者問賤人現在環境不太好，聽聞有好多軍師幫她投資，劉鑾雄一聽到就話：「人講你就信？（你有無同佢講不要用那些人，或叫她不要投資？）阿姐姐，我估你好細，我仔女都未必聽我講，何況賤人。」

劉鑾雄說呂麗君常扮無知扮好人。（視覺中國）

有記者問劉鑾雄，己經不是第一次因為呂麗君而在開記者會，在這以外，會採取甚麽反擊行動？例如法律行動？他說不會有法律行動：「佢最叻係乜嘢，陰陰濕濕在後面做嘢。我忍左佢好多次，如果唔係咁嚴重我都算，我老婆都叫我唔好開，對啲賤人使乜勞氣，覺得我開記招影響身體，講嘢我依家都傷氣。講法律行動，佢唔止一次揾律師11,12 點拿張傳票來我屋企，半夜三更，啲民事傳票，唔通會係型事揾律政師告我咩。你依家告我性騷擾都得，我又可以告你迷姦。」

劉鑾雄不知道「壞過凱婷？」是甚麽。

至於呂麗君給他的傳票內容，劉鑾雄說：「咁當然唔方便講喇。（問你要錢？）唔係，總知唔方便講，」至於她在錢以外是否就沒有其事跟劉鑾雄講？他說？「扮innocent，扮 nice，扮乜都唔知，我真係無架，我無呃你架。」大劉說她是自己見過最壞的人，有記者問：「係咪壞過凱婷？」他表示知道是甚麽知道，記者告訴他是人家告訴她食煙是壞，她就要食兩支。劉鑾雄說：「我又老又out 。」然後就跟大家分享他的所見所聞，說：「台灣的迷姦水，百分之八十受害者是男人來。呢個世界乜人都有。」