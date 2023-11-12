莎朗史東自爆80年代曾遇高層露械性騷擾　她以狂笑回應終嚇走對方

荷里活女星莎朗史東（Sharon Stone）最近自爆曾遭娛樂圈高層性騷擾，當時她和對方共處一室，見到對方掏出生殖器之後，她「又哭又笑」停不下來，對方反而不敢造次，隨即離開。



莎朗史東最近在podcast清談節目《Let’s Talk Off Camera》上，與主持人凱莉（Kelly Ripa）聊起這樁往事。她說，1980年代時自己剛搬到洛杉磯，有天被某大型經紀公司高層叫到辦公室，對方不斷誇讚她多麼漂亮、引人注目，「我們已經幾十年沒見過像妳這樣的人了，大家都在討論妳、看着妳，妳的口才這麼好，又聰明又漂亮，還擁有這頭秀髮」。

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接下來，這位高層人士邊說邊走向她面前，語帶暗示的說了句「不過，首先呢…」同時掏出陰莖對着她。莎朗史東說，那時她才20幾歲，遇到這樣的事她很緊張，可是她第一反應居然是開始大笑，接着又哭又笑無法自抑，整個人陷入歇斯底里的狀態。她說，「我停不下來，對方也不知道該怎麼辦，之後對方把生殖器收回褲檔，然後穿過辦公桌後面的門離開了。我也不知道發生了甚麼，我只是歇斯底里地坐在那裏，最後那位高層的秘書帶我離開」。

莎朗史東也提到，在當時的環境，如果她將此事曝光，她可能就會從此失業，只能自己默默吞下這件事。直到最近和一位女歌手交談，她從這名女歌手處聽聞類似的經驗，才讓往事再度浮上腦海。《霍士新聞》報道提到，該大型經紀公司並未回應此事，莎朗史東事後也未再對此事發表意見。

而在2017年荷里活爆發「MeToo」運動時，莎朗史東也曾被問到是否遭遇過性騷擾，當時她只隱晦提到一些訊息，「我已經在這個圈子裏待了40年了，你能想像我在40年前踏進圈子時都看到了甚麼嗎？我甚麼都看到了」。

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