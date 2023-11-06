韋史密夫掌摑基斯洛克至今事業未見起色　做一事試水溫搏鹹魚翻生

荷李活是個勢利的環境，落井下石的不少，雪中送炭的卻不多，尤其是曾經一念之差、走錯一步，其他人大都避之唯恐不及，深怕被牽連而害到自己，很少會願意伸出援手。這感覺，從去年在奧斯卡頒獎典禮上掌摑基斯洛克（Chris Rock）後遭到各方抨擊的韋史密夫（Will Smith），必然有深刻的體會，因為他的電影事業到現在都沒有起色，短期內很難由黑翻紅。



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韋史密夫一度曾是荷李活最當紅巨星，不但在黑人藝人中穩坐第一，比起白人大牌也毫不遜色，他不只主演的影片多半能大賣，連演唱影片插曲都能大受歡迎，橫跨影壇與樂壇，斜槓發展有聲有色。歐美媒體報導，韋史密夫眼看大銀幕的聲勢似乎不容易再起，動腦筋想回到樂壇，第一步嘗試就是先開podcast節目試水溫，反正死馬當活馬醫，如果能從樂壇重振雄風，也許還可順勢再贏回電影界對他的喜愛。

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近來關於韋史密夫的新聞，大都和他的分居妻子珍達娉琦（Jada Pinkett Smith）有關，珍達娉琦為了賣自己的新書，主動爆出和韋史密夫已經分居多時。對於韋史密夫的演藝行情並沒有幫助，韋史密夫固然在媒體版面上曝光率不低，公眾對他的印象卻沒什麼加分，想要回復以往的風光，難度真的頗高。

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