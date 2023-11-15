初見時才13歲！日本37歲藝人等童星成年宣佈結婚 網民：蘿莉控？
撰文：聯合新聞網
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37歲的日本諧星岩井勇氣，日前宣布與19歲的女星奧森皐月結棔，兩人相差18歲，但讓外界嘩然的是，岩井勇氣早在女方13歲時就因在節目上共演而認識，因此懷疑他可能是蘿莉控，一等女方成年就宣告結婚。
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岩井勇氣雖然對外宣稱是兩人是今年初才以結婚為前提交往，但是網友挖出2017年兩人曾在一個晨間兒童節目共事過，那時岩井勇氣31歲，童星出身的奧森皐月不過才13歲，兩人在同個節目主持一年半中，岩井勇氣的社群上不時會貼出與奧森皐月的合照，懷疑岩井勇氣當時就喜歡女方，甚至可能已交往，等到奧森皐月成年後，就迫不及待宣告結婚喜訊。
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