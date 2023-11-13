日本票選2023年最想擁有臉蛋排行 橋本環奈跌出三甲 冠軍竟是她
撰文：聯合新聞網
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流行審美日新月異，大眾對於美女的標準每過幾年就會來一次大洗牌。日媒oricon日前公開了2023年的「最想擁有臉蛋」排行榜，請來10歲至50歲區間的女星投票，選出她們心中的理想臉蛋冠軍。
常勝軍石原聰美、新垣結衣、橋本環奈等人皆在其中，另外也有去年沒入圍進榜的女星，現在就一起來看結果吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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首先，第十名至第六名分別為石田百合子（去年第四名）、有村架純、川口春奈、石原聰美（去年第六名）以及濱邊美波（去年第五名），除了今年進榜的有村架純及川口春奈外，其他都是排名下降。接著第五名至第一名則是廣瀨鈴、橋本環奈（去年第三名）、今田美櫻、新垣結衣（去年冠軍）以及北川景子（去年第二名）。事實上，北川景子幾乎每年都會進榜，也曾多次拿下冠軍，今年37歲的她出道20年，三年前生下愛女，今年九月宣布喜懷第二胎，粉絲們都替她感到高興。
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完整排名：
1.北川景子
2.新垣結衣
3.今田美櫻
4.橋本環奈
5.廣瀨鈴
6.濱邊美波
7.石原聰美
8.川口春奈
9.有村架純
10.石田百合子
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