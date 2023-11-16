福原愛恐面臨20年刑期卻闊佬懶理　做一事被網民認定轉型做直播主

福原愛和江宏傑離婚兩年多官司持續中，今年7月江宏傑在東京召開國際記者會，希望福原愛可以遵從法院判決，不過福原愛至今未理；日本媒體報導，若福原愛持續迴避，恐面臨最久長達20年的刑期！近來福原愛積極經營「小紅書」平台，網友們紛紛猜測她疑似正在為當直播主而鋪路。



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江宏傑7月份召開記者會後，福原愛便消失匿跡，10月底突然在小紅書開設帳號發文。有眼利網友發現，福原愛近來常在小紅書上分享精品，先是分享了鑽石項鍊、戒指，前後分了三集來介壽自己的首飾，網友們紛紛好奇她背後動機，有網友甚至猜測她正在為當直播主而鋪路。

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江宏傑和福原愛跨國官司僵持，夫妻倆各自努力生財因應龐大的律師費用。福原愛的3億豪宅因背負著2億日幣的貸款，年初則傳出出租消息，但疑似租金太高將近大半年都沒租出去，今年10月才順利出租，年收入可望增加1800萬日幣。

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