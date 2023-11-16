伊能靜曬小哈利童年照　因一事引以為傲：他非常清楚自己在做什麼

55歲女星伊能靜過去和庾澄慶（哈林）有一段婚姻，2015年與小10歲大陸演員秦昊再婚，育有1女。近日伊能靜透露兒子小哈利只花3年修完紐約大學導演系學分，提早大學畢業，為兒感到十分驕傲，而女兒目前唸小學，在育兒的道路上，她體會兩次完全不同的經歷，大呼：「上天給我的生命體驗真的太豐厚了。」覺得內心了無遺憾，「我知道這是我最好的一生了。」



伊能靜在微博發文分享，透露小哈利修完紐約大學導演系學分，可提早拿到學位畢業了，兒子花3年時間讀完4年大學，伊能靜直言:「他依然是那個，非常清楚自己在做什麼的孩子」，她曬出小哈利兒時照，感慨道：「彷彿才剛剛送他去學校，如今我有了一個大學畢業的孩子，腦中晃過他還在懷裡的樣子，時間荏苒，他已經成年了。」透露問過小哈利對於大學畢業後的規劃，小哈利聲稱會跟教授討論，將想拍的片子拍完，也會開始實習找工作，早有自己的想法，此點也令伊能靜感到欣慰。

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她有感而發：「能參與另一個生命的成長，上天待我們真的太好了，竟然會願意將創造人類的過程，交付給自私渺小的我們，使人類學會了更大的愛與最高級別的自己。」

提到女兒早上醒來後跑來抱住她，問：「媽媽我可以永遠跟你在一起嗎？」伊能靜親吻女兒回應：「只要你願意，媽媽會永遠都在」，她感慨在不同年紀體會兩次陪伴孩子長大「在那一瞬間我心中了無遺憾，我知道這是我最好的一生了」，一段話直接戳中網友心，大讚：「她的文筆了太好了，真心的誇獎」、「這句話我看哭」、「希望將來有一刻，我也能講出這句話」、「一個媽媽襯托出對兒的驕傲與自豪」。

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