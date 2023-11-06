林志穎兒子Kimi一轉眼14歲於《披荊斬棘3》獻聲　網民嘆：長大了

林志穎與妻子陳若儀結婚超過13年，育有長子Kimi和一對雙胞胎，2013年他帶當時3歲的Kimi參加陸綜《爸爸去哪兒》，遺傳父母的超高顏值和可愛萌樣，還擄獲不少粉絲的心，轉眼10年過去了，如今的Kimi 14歲了，雖然近照只有背影，但近日透過林志穎打電話「獻聲」，網友赫然發現他轉大人的嗓音，立刻引發熱議。



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林志穎近期參加大陸節目《披荊斬棘3》，其中必須挑戰一項任務說出關鍵字「我愛你」，為了引導孩子講出3個字，他先是與孩子話家常，直到詢問「通常講完電話最後會說什麼？」，沒想到弟弟說的是「掰掰」，換Kimi接聽，一開始也是說「掰掰」，後來才說出「I love you」，幫他完成任務。

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電話那頭的Kimi聽說爸爸正在錄節目，又得知自己的聲音在場人都聽到，語氣顯露驚訝，林志穎先是安撫道：「不要擔心」，並要兒子向大家打招呼，「大家好，我是Kimi，I love you！」Kimi也照辦，少年變聲期的低沉嗓音，立刻引來網友熱議，紛紛留言：「聽聲音感覺時間過得好快啊，我還停留在他（Kimi）唱：爸比，你會唱小星星嗎？」、「長大了，聲音也是男孩子變聲了，想念以前的小奶聲」、「一聽就是帥哥」。

林志穎透過電話請兒子Kimi幫忙完成節目任務。（節目截圖）

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