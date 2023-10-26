賈靜雯18歲大女IG勁吸24萬粉絲　曬性感貓女造型照片向網民派福利

賈靜雯18歲大女兒梧桐妹遺傳到媽媽的高顏值，從出生以來就備受注目。近年來她開設自己的社群平台與粉絲互動，高達24萬人追蹤，展現星二代超強氣勢。而熱愛與粉絲分享生活的她，也時常曬出美照寵粉。最近梧桐妹公開多張自己化身成「異瞳貓貓」的甜辣照，讓粉絲大喊：「小惡魔很可愛又漂亮！」也有人認為她是最美星二代。



梧桐妹化身貓女模樣

梧桐妹透過IG分享多張自己化身成貓女的可愛模樣，鏡頭從上往下拍，而梧桐妹也擺出俏皮的表情，兩隻眼睛則分別戴著不同顏色的瞳孔放大片、頭髮更是有可愛惡魔角造型。另外幾張照片中也公開中空的小蠻腰裝扮，青春洋溢的風格讓人耳目一新。她也透過文字寫下「異瞳貓貓」 四字透露自身的穿搭主題。

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照片曝光後，粉絲都紛紛留言「愈來愈找到自己風格，我覺得很好看！」、「超級好看～」據悉過去梧桐妹也曾經穿上鼻環，對此媽媽賈靜雯則大方表示支持女兒的造型，還叮嚀她記得選好看一點的鼻環，否則就會「跟牛一樣」。而梧桐妹也曾表達想進入演藝圈的意願，賈靜雯則說「女兒目前只是單純好奇這個行業，但還是會把人生選項交給她決定，我能做的只有從旁建議，畢竟那是女兒未來需要自己面對的世界。」

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