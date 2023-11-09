此時此刻｜小S拋夫棄女消失10日拍性愛戲　細女：妳是要搞外遇嗎

小S徐熙娣、吳慷仁主演Netflix台劇《此時此刻》，劇中2人共患難欲抓姦各自的老公老婆，未料過程中雙方意外擦槍走火，一連上演兩場大尺度激情戲，小S 8日出席記者會時，坦言接拍該劇先後獲老公、老爺奶奶同意，但碰到小女兒許老三，竟直接遭質疑：「妳是要搞外遇嗎？」，笑稱因許老三不喜歡自己和別人太親熱，為此還拿賈靜雯舉例，才獲許老三同意。



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《此時此刻》由總製作人戴天易領軍製作人張雅婷、修杰楷操刀，小S徐熙娣暌違7年再度演出戲劇，在單元《說好的輕井澤》中，她飾演為抓老公外遇，卻與小三ˊ丈夫不倫的女子，戲裡她和吳慷仁上演親大腿、抓胸床戰戲，還有辦公室窗邊跨腿激戰，大尺度激情戲拍得血脈賁張。提起這段，小S坦言拍攝前相當緊張害怕，「因為已經很久沒演戲了，還要演這麼大尺度的床戲，我很怕沒演好整個戲就歪掉。」吳慷仁也表示：「小S很厲害，她說她很久沒有演戲了，但表現非常自然，拋接球都很棒，我們算是很有默契。」

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為了進入角色，小S暫時「拋夫棄女」獨自搬去酒店住10幾天，專心投入在角色中，連老公一度傳訊息問她何時回家？她也回：「不要吵，不要煩我！」，就怕難回到角色。現實生活中生了3個女兒的小S被問再度看到驗孕棒的感覺，她直接反應：「我會拿槍射自己，寧願確診也不要懷孕。」

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