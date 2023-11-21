張耀揚被好友春風「出賣」揭60歲近照　昔日因腰傷減產再息影從商

張耀揚曾在電影《古惑仔》中飾演「烏鴉」一角，成為經典反派人物，2014年宣布息影從商，從此淡出演藝圈。難得的是，台灣男星春風（洪瑜鴻）19號突然曬出雙方合照，也讓現年60歲張耀揚的最新近照，成為眾人熱議的一大亮點。



春風日前上傳一張與張耀揚的合照，文中寫著「台該掀了、台該掀了，我希望2012年10月29號，同一天，帶這個打籃球的仇人，再來到澳門一起去劈殺，好嗎。」立刻引發外界聯想張耀揚在《古惑仔》飾演烏鴉時，曾經翻桌的名場面，勾起一陣回憶殺。

【圖輯】點圖放大看張耀揚近照及男神昔日靚相👇👇👇

+ 13

張耀揚過去因拍攝電影《監獄風雲》、《古惑仔電影》系列、《無間道II》打開知名度，卻在2008年因拍戲導致嚴重腰傷，工作量大減，隨後又爆出負面新聞，從此息影從商、淡出銀幕前，鮮少在演藝圈中亮相。

【同場加映】盤點9位圈中半百「不老男神」 古天樂黎明郭富城齊上榜（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 19

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】