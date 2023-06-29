翻版「烏鴉」張耀揚驚現內地　足8成似紋身長瀏海靠彈鋼琴爆紅

現年59歲的張耀揚當年憑電影《古惑仔3之隻手遮天》飾演「烏鴉」爆紅，之後陸續演出《鎗火》、《無間道II》等代表作，近年他棄影從商，淡出演藝圈多年的他仍然保持健碩身材，一頭白髮氣色紅潤，霸氣依然。

張耀揚參演了《古惑仔3之隻手遮天》、《97古惑仔：戰無不勝》及《勝者為王》，每一集都以不同角色借屍還魂。3個角色中，以《古惑仔3之隻手遮天》的「烏鴉」一角最深入民心。（資料圖片）

張耀揚在內地人氣不俗，近日有抖音網紅外貌神態竟激似張耀揚，成功為他吸引大批粉絲！該位網紅名為「耀仔」，連名字都同張耀揚一樣，似乎有意為之。「耀仔」外表同後生張耀揚足有8成似，同樣臉長長，留有鬚根，穿上白色Deep V開胸恤衫，長瀏海撥至右臉，抬起下巴嘟嘴模樣，充滿江湖味！

現年59歲的「烏鴉」張耀揚愈老愈有型！（微博圖片）

「耀仔」於部分影片戴上金鏈、騷出紋身，帶真烏鴉拍片。惡形惡相的外表下，他卻彈得一手好鋼琴和電結他。其影片絕大部分都是表演彈鋼琴，兇狠外表下卻演奏周杰倫浪漫唯美《蒲公英的約定》，極大反差為他吸引85.5萬粉絲，相當識玩！而其脫下墨鏡後，一雙精靈大眼竟比本尊更靚仔。

「耀仔」彈《蒲公英的約定》影片下，有網友留言表示應改成《銅鑼灣的約定》；彈《晴天》片段下，有網友改寫歌詞：「從前從前，有個人砍你很久，但偏偏，刀漸漸，鈍到我血腥不見」。

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