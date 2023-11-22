蘇小小赴台做一日啦啦隊　短時間內學廿隻舞呻攰　一原因喺IG道歉

DJ蘇小小以性感形象紅遍兩岸三地，近期受邀赴台擔任一日啦啦隊隊員，成為「每日C 小龍女」當中的一員，當天以雙馬尾和爆乳裝扮吸引全場目光。賽後蘇小小以IG發表長文心得，坦言當初以為啦啦隊只要「拍拍手、跳彈一下而已…」，想不到實際執行起來這麼不容易，非常感謝幫助過她的啦啦隊員和廣大球迷們，誠實發言吸引大批粉絲按讚。



#香港正妹DJ來台體驗一日啦啦隊員

DJ蘇小小協槓事業有聲有色，身兼模特兒、花店老闆娘、刺青師和網紅…等多元身分，前陣子驚喜宣布將赴台擔任一日啦啦隊員，在味全龍主場賽事擔任「每日C小龍女」特別成員，正式加入應援行列，讓台灣球迷們又驚又喜！

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蘇小小在IG分享台灣啦啦隊初體驗長文心得，表示過往曾：「單純認為她們只是拍拍手、跳彈一下而已…（對不起，我錯了！）」，自己必須在2–3個禮拜內學會20多支舞蹈，心理壓力真的很大，只能苦練習深夜凌晨……並大讚台灣啦啦隊女孩們「表情管理和體力都超強大！」、「這個體驗對我來說是寶貴的禮物」，蘇小小詳盡、誠懇的一日體驗啦啦隊心路歷程吸引許多網友按讚。

#萬聖節爆乳裝狂吸粉

蘇小小時常透過IG與粉絲們互動，她在今年萬聖節以衣不蔽體的造型火辣現身，大尺度露出豐滿美胸，還請粉絲：「請為這套衣服改一個名字」，網友秒回：「目奶衣」，全網笑翻，蘇小小也笑回：「幾好幾好」，還有人表示是：「受傷的撒隆巴斯代言」、「廁紙包美女」、「碎布可憐女精靈」，網友們的創意真得無限！

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