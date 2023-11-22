內地男星白敬亭被指熱戀宋軼卻傳「嫖妓被捕」微博急回應性醜聞

陸劇男神白敬亭之前因為演出《長風渡》，與女主角宋軼傳出戀情，不過21日則傳出他嫖妓被捕，不過公司隨即出面闢謠，痛斥有人惡意造謠。



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21日網路上傳出有網友留言指「白敬亭在北倉嫖娼被抓」，還透露是從公安那邊傳出來的，隨後白敬亭的工作室微博發文駁斥「純屬惡意造謠，無中生有！白敬亭的合法權益絕不容如此侵犯！！我司正在積極取證，必採取法律手段，堅決維權！！！請相關用戶立即停止侵權行為！！！！」，之後北倉公安的官方微博轉發白敬亭的工作室微博貼文，等於證實是謠言。

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