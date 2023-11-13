劉詩詩疑斷崖式衰老　代言CHANEL不獲重視　網民一睇現場照：太扯

36歲陸劇女神劉詩詩與吳奇隆結婚後育有一子，事業家庭兼美滿的她，近期因受邀擔任品牌時尚大使，在海報上的字卻比其他明星小，被粉絲認為「咖位被降」，有微博營銷號以劉詩詩「斷崖式衰老」為由，指她因為狀態變差、因此被品牌方降低咖位，但該照片後來流出其他角度拍攝的版本，劉詩詩也發出當天的官方照，許多網友一看直呼：「簡直睜眼說瞎話！」



【圖輯】點圖放大看「活動當天的官方照」及更多劉詩詩靚相👇👇👇

+ 16

劉詩詩生孩子後，重心較為放在家庭，事業比重稍微降低，不過仍有許多時尚資源，不過她最近被網友發現，明明一樣是香奈兒品牌大使，但字體大小卻比王一博、周迅、劉雯、井柏然和陳偉霆小一些，粉絲認為品牌方不重視。

【相關圖輯】劉詩詩有望重奪「古裝第一美女」封號！盤點七位35+最有仙氣演員（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

因此有營銷號亂傳劉詩詩因為衰老，法令紋很明顯，因此咖位被降，香奈兒把她名字縮小放角落，結果網友看到劉詩詩當天照片，紛紛吐槽：「這樣叫衰老也太扯了！」「狀態比我這沒生過孩子的還好！」「別為黑而黑。」

微博營銷號表示劉詩詩名字被縮小，是因為品牌方不再重視。（微博＠艾瑪沖浪菌微博）

延伸閱讀：

急著搭飛機！他掏2張「罕見大鈔」衝下車 運將多賺3.5萬驚呆

【本文獲「TVBS」授權轉載。】