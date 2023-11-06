「新疆維納斯」由火野麗扮到春麗！盤點古力娜扎歷年cosplay造型

擁有「新疆維納斯」封號的中國女星古力娜扎，在今年萬聖節COS日本經典動漫《美少女戰士》當中的Sailor Mars「火野麗」，紅色水手服和百褶短裙露出一雙白皙纖細的大長腿，加上絕美的顏值，這萬聖節裝扮簡直打遍天下無敵手呀！



美少女戰士火野麗

陸劇女神古力娜扎來自中國新疆烏魯木齊市，五官深邃的她擁有絕世美貌，被外界喻為「新疆維納斯」。日前因應萬聖節，古力娜扎特別COS《美少女戰士》Sailor Mars「火野麗」，美如瀑布般的亮麗秀髮，搭配性感水手服、艷麗高跟鞋，手捧著紅色玫瑰花，「真人版美少女戰士」的9宮格美圖一po出就讓粉絲們瘋狂。

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芭比

古力娜扎在9月底曾經登上陸綜《你好，星期六》，當時也特別裝扮成粉紅芭比，公主頭上頂著大大的粉色蝴蝶結，戴上黃金花朵造型的純白珍珠項鍊，頭飾、上衣、手套、褲裝、高跟鞋都是清一色粉色系，從頭到腳的粉嫩裝扮超級卡哇伊，貴氣造型夢幻又不失可愛。

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神奇女俠

古力娜扎在今年夏天的一次活動當中，COS DC漫畫當中的經典角色「神奇女俠」，紅藍色戰鬥服和精緻妝容相當到位，手上還拿著小皮鞭充當「真言套索」，成為這次COSPLAY打扮的最大亮點，擁有牛奶肌的古力娜扎行走間自帶女神光，實在太令人驚豔啦！

春麗

古力娜扎真的很愛COSPLAY！過去她也曾經扮成「真人版春麗」，經典開衩藍旗袍搭配白色丸子頭的造型性感又可愛！原來是為了陸綜《萌探探探案》大家才有眼福呀！古力娜扎對著鏡頭嘟嘴裝可愛，女神扮萌撒嬌相信沒有人能夠抵抗吧！

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