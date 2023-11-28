反黑2‧專訪｜宋本中銘記吳孟達叮囑　陳國坤：佢改寫我哋好多嘢

2017年網劇《反黑》推出後大受歡迎成熱話，全球各大串流平台累計播放次數50億。身為劇集監製嘅陳國坤、宋本中當時已落實開拍續集，但一直只聞樓梯響。6年間，喺「招積」張健聲變肥變瘦3次、劇本重寫2次之後，90集嘅《反黑2》終於鐵底開拍，加上後製，預計2025年播出，整個《反黑》系列足足用上10年完成 ，陳國坤同宋本中認為比起辛苦，用痛苦形容整個過程更為貼切，但一切皆是值得。



面對劇本、資金問題，宋本中表示從無諗要放棄《反黑2》，亦感恩上天給他與陳國坤如此試煉，「非筆墨可形容」是他當下的心情。（梁碧玲攝）

寫劇本寫到癲

疫情令《反黑2》開機時間一廷再廷，身為導演同監製的宋本中唯有將劇本瘋狂雕琢，他說：「咁大嘅劇本無可能一兩年就做到，國內平台想我快啲出，但我話唔得，最早期嘅劇本啲藝人睇完都唔係好入腦。 最後重寫咗兩次，今次大家睇到都覺佢世界觀好大，不停問呢個角色邊個做。」 陳國坤表示過去每次見宋本中時，話題離不開劇本，完全係癲嘅狀態。「因為佢係主導呢件事，長期都留喺工作室，而我仲可以去拍戲開工、湊仔。」

比起電影，陳國坤更喜歡拍劇。「因為劇煲得耐，啲人會信我係李小龍 ，真正入屋同入腦。」（梁碧玲攝）

難在⋯⋯無收入

宋本中認為一切都係上天給他的試煉，亦感恩自己可以經此一役，問到如何解決齋寫劇本無收入問題，他拍拍身旁的陳國坤：「 我有阿哥喺度，有人照住，基本上唯一有住家飯地方就係佢屋企。」陳國坤說：「總有辦法嘅呢個世界，方法永遠比困難多，例如係我伸出援手，佢又唔係花天酒地，同埋我哋都係投資喺自己身上 ，我同佢真係無計呢啲。」 陳國坤與宋本中相識多年，早年成立製作公司，雖然有唔少作品，但連老婆黃伊汶都曾經問過「到底你兩個咁多年做過乜？」而當初《反黑》未有投資者時，亦是他與宋本中傾盡身家投資，一切如陳國坤所說「無計」，他笑指自己是精神領袖，當宋本中太埋頭於劇本時，他要抽離一點才能自滿整個局面，這種一前一後的默契，並三言兩語能說清。

吳孟達在《反黑》飾演嘅豬油最後被斬死，宋本中同陳國坤將在續集留有致敬位給前輩，但不會過多，免被人感覺在「抽水」。

吳孟達改寫《反黑》

《反黑》找來不少老戲骨加持，令每集都充滿話題性，惜過去幾年，黃樹棠、吳孟達先後離世，陳國坤透露達哥當初戲份唔算多，但在角色設計方面卻有著極大的幫助。「有啲可能我哋諗一星期都諗唔通嘅嘢，佢好快就搞掂，佢真係改寫我哋好多嘢。」宋本中續說：「 第一季時佢曾經講過『你會有第二、二季架嘛，記得聽阿叔講，你開第二季之前將會係你人生最難過嘅時間』，所以我一直都好擔心幾時開第二季，遺憾嘅係佢睇唔到，但佢永遠都喺我心中⋯⋯」

《反黑2》角色太多但又要做到所有主線緊扣兼細緻，而每集片頭都會加插歷史（又要唔悶），所有嘢都係難（資料圖片）

仲跪緊老戲骨出山

談及《反黑2》的驚喜位，兩位都十分保守，只願透露招積會全面升級，且在第一集出場時而令觀眾「哇！導演真係同佢有仇喎」；而傳聞中嘅奧斯卡金像影帝羅拔迪尼路，陳國坤好老實咁話：「製作費都唔夠俾佢，我哋如果搵佢演一集，但我要翻譯晒全個劇本俾對方，幾百萬字點翻？」 咁老戲骨呢？宋本中略有保留表示：「有幾個30年無演劇，真係跪到佢哋肯出嚟，難跪在唔係你想跪就跪， 要知去邊跪，絕對係幾經波折。」既不能劇透，又未成功跪到老戲骨，唯一可肯定嘅係不會有《反黑3》，但絕對有電影版本。