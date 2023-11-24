前幕後網民出Po爆大台藝人擺款名單 袁文傑被讚好人：唔係必然

早前一名自稱做幕後的網民於網上Po文揞名爆大台藝人扮晒嘢，當中包括有007、短腳蝦伉儷、痰＋池、老千嘩、周街鱷。但同時亦開名稱讚陳豪、馬明、煒哥、阿佘、歐瑞偉好nice。更特別大讚洪永城，袁文傑為人友善：「傑哥真人高大靚仔，好好傾，佢又係唱片友，佢甚麼音樂都聽，佢聽嘢好勁，識好多唔同類型嘅音樂，佢同我一樣，都係阿仙奴fans，同佢吹水，真係可以吹足一晚。」

袁文傑今日（24/11）現身將軍澳電視城出席無綫處境喜劇《愛回家之開心速遞》宣傳活動。對於被網民點名稱讚，袁文傑表示：「其實大家都係流露最真嗰一面，咁其實我哋咩畀人哋話過呀，好似我之前都畀人話過我唔好，佢要喺各方面去批評你，就好似啲人唔鍾意你，就會批評到你盡。但人哋讚你好，唔係必然，咁無論點都好都要講返多謝。（有網民猜測有人請網絡打手抹黑造謠！）我就冇諗過呢樣嘢，我哋點解唔諗返啲正面嘢，佢讚過嘅人有好多好多，咁所以我哋睇返啲正面嘢。（呂慧儀說笑話你有回應佢，想知你係咪認同當中講法？）哈哈，首先佢話我鍾意阿仙奴咁又係真嘅。咁坦白講我對臨時演員行過，我都一樣打招呼，覺得呢個係基本嘅元素，就算我喺唔喺做呢行都好，都係咁話啦。」

袁文傑被網民出Po大讚為人有禮貌又友善。（梁碧玲攝）