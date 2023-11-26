《羅密歐》成台慶劇最低分　《疊影》高分有望追上《新聞女王》？

TVB與內地優酷平台合作推出的台慶劇《新聞女王》大受好評，該劇除了贏了口碑之外，還在今年四大台慶劇之中，目前在「豆瓣」評分最高，還幾乎每日登上微博熱搜榜，氣勢相當之強勁，掀起一波追劇潮。

《新聞女王》大受好評。（《新聞女王》微博圖片）

在今年TVB推出的台慶劇中，原本陳豪、陳茵媺夫妻檔合拍的劇集《羅密歐與祝英台》備受期待，沒想到播出後被網民指劇情背景交代混亂、演員演技差等，令到大家大失所望，最終在「豆瓣」評分只獲得4.6分，相當之低。

而喜劇片《香港人在北京》則為好一些，在「豆瓣」評分獲得5.5分。該劇播出時大受歡迎，因為劇情展現出許多笑話，特別是吳若希演出的「八婆Tone」令人難忘，掀起許多笑料。但之後劇情節奏有一些拖慢，被指喜劇效果和悲劇煽情亂切一通，導致後繼不力，熱度慢慢下降許多。

《羅密歐與祝英台》在「豆瓣」評分只獲得4.6分，相當之低。（微博圖片﹑豆瓣截圖）

《香港人在北京》在「豆瓣」評分獲得5.5分。（微博圖片﹑豆瓣截圖）

而目前正熱播中的《疊影狙擊》在「豆瓣」評分相當之高，有7.0分。該劇人物設定鮮明，而且節奏明快，劇情沒有多餘的降智橋段，而且增加的反轉效果，看得觀眾相當緊湊。雖有，該劇不是由TVB全權自家製作，但安排在台慶月播出，可謂是另類台慶劇。

《疊影狙擊》在「豆瓣」評分相當之高，有7.0分。（微博圖片﹑豆瓣截圖）

至於同樣熱播中的台慶劇《新聞女王》走勢持續向上，目前在「豆瓣」評分獲得8.2分，非常之高。該劇主打辦公室政治，將各懷心計的人物設定定位鮮明，而且女主角佘詩曼展現的霸氣感令人眼前一亮，再加上台詞寫實，劇中台詞好像「只是受不了一群男人，在我面前說我不了解的話題。」、「我認同你的專業，但是我不認同你的手段。」等，展現出女生在社會上也有個人的意識型態，而且劇情節奏明快，劇情張力相當充足，所以令大家有讚無彈。

《新聞女王》走勢持續向上。（微博圖片﹑豆瓣截圖）

正正因為《新》大受歡迎，更因劇中人物、劇情、對白等屢登微博熱搜楞，幾乎每一日都有關一條《新》劇集的熱搜，就好像「新聞女王神之預判」、「新聞女王文慧心別駡了」、「新聞女王家妍被小三」等，逾20條微博熱搜，累積逾1百萬的閱讀量，相當厲害。

《新聞女王》屢登微博熱搜。（微博圖片）