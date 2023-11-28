吳千語高調出席百億男友施伯雄家族活動　體態圓潤再傳懷孕

去年公開認愛「百億富三代」男友施伯雄（Brian)的吳千語（Karena)，愈愛愈高調。近來二人除了情侶檔上內地綜藝節目《愛的修學旅行》外，近日更跟同Brian出席男方爺爺壽宴，其一身寬鬆打扮飄出孕味，再度被傳出懷孕，而且與施家人影大合照時，站立位置亦顯眼，看來早已備受肯定，嫁入豪門做施太太指日可待。

一起參內地綜藝節目《愛的修學旅行》。（影片截圖）

從Brian在微博上貼的壽宴照可見，Karena身穿寬鬆淡紫色長裙，身材顯得較為圓潤，而且乍看下肚皮位置疑肚凸凸，臉龐的輪廓線條亦不比從前瘦削明顯，再加上其這一身打扮與從前偏愛穿收身打扮的風格完全不同，所以頓時令不少網民覺得孕味濃，再度傳出其懷孕。

對於再傳出懷孕消息，他們目前並未作出回應，但可見Karena高調出席施家人活動，又在影大合照時站立位置明顯，舉手投足高貴優雅，甚有豪門媳婦的氣息，看來其早已獲施家人肯定。而成為施家媳婦指日可待，皆因她在節目《愛的修學旅行》中講到目前正在備婚狀態：「明年就會有一個比較正式的一個婚禮。」

吳千語再被傳懷孕。（施伯雄微博圖片）

大合照位置明顯。（施伯雄微博圖片）

另外，Brian亦在節目中講到二人亦喜歡小朋友，但對於生小孩這回事要有計劃，更要尊重女方，畢竟生小孩對女生的影響比較大。事事將另一伴放在第一位的他，更在節目上自爆已立遺囑，早已肯定Karena地位：「我的遺囑裡邊第一個就是，我死了之後喪禮要在某一個價格以下完成的。然後第二我其實就當時已經決定要跟千語在一起，然後雖然我東西也不是很多，但是就如果真的是離開了，都基本上打算是交給她的，我覺得是能夠很安全，很放心把所有東西交給她，無論我在或不在，雖然她認為自己不太懂怎麼樣去理財，但是我覺得她還是很聰明的，所以就很放心。」

施伯雄早已立遺囑。（影片截圖）