專訪｜佘詩曼當年被狠批演技差是好事：令我可以去鞭策自己

她是《雪山飛狐》的苗若蘭﹑《十月初五的月光》的祝君好﹑《金枝慾孽》的董佳．爾淳…出道至今26年其塑造了無數的人物角色，最近更憑熱播劇《新聞女王》飾演文慧心（Man姐）一角再創下好角色，帶動一波追劇潮，沒有錯，她就是「視后」佘詩曼（阿佘）。從一位被標籤為「雞仔聲」不會演戲的演員，到現時被視為是演員教科書級別的一線演員，過程中她的確下了不少努力。或者因為與Man姐一樣擁有好勝心性格，使她慢慢走向成功道路。



場地:Noi@Four Seasons Hotel Hong Kong

服飾:isabelmarant﹑imaginexgroup

造型:Christina Hsu

《新聞女王》大受歡迎。（《新聞女王》微博圖片）

用3-5個月時間為角色做功課

有人說：「努力就一定有回報嗎？」但筆者則認為不努力就一定沒有回報，而想必阿佘亦深明這個道理。一個角色的成功除了需要劇本創作之外，更重要的是演員如何去塑造，而為了詮釋好Man姐一角，阿佘原來用了很長時間去準備與練習，她表示：「當我知道有這個戲找我的時候，因為監製鍾澍佳說有一個劇本放在口袋裡很久了，想拍，但一直都還未弄好，現在終於寫好了，裡面有一個角色很適合你做，看一下呀！那我就說好，一看完之後一直看有很多畫面，當我看劇本的時候有這種情況出現的時候，我自己已喜歡這個劇本了，在心裡面已經，包括有很多想法，在那一刻我已經在想，接這部戲的成數很大，那不如先看定一些東西，看了很多世界各地的新聞主播，怎麼樣報新聞、直擊報導，所以這次真的做了最長時間功課。由我開始看劇本的時候，到我真的拍的時候，我想前前後後一定有3-5個月。」

為演好文慧心提前3-5個月做功課。（葉志明攝）

自認與Man姐性格相似「我也好勝心強」

一個角色的人設如果更貼近來於演員的性格，這個角色一定演得較為真實自然，而當下看劇本時已被Man姐這個人物吸引的阿佘，則自認在某種性格上與人物相似，大家都是一位好膀心強的女人：「我也好勝心強，但我不知道那種好勝心是不是等同，我接下了這個工作，我就要做到最好，這個你可以說是好勝心，也可以說是責任心。還有你答應了去做，你當然要給最好的東西，還有你不想失敗吧！譬如你去比賽，你也不會想輸，否則就不要去。」正正因為這樣，她擁有Man姐的靈魂，更突出人物鮮明一面，讓觀眾有投入感。

阿佘垣承自己好勝心強。（葉志明攝）

有收看《新聞女王》的觀眾都知道，Man姐不時在說話時嘴角向揚﹑叉着腰等，原來這一些霸氣動作是有經過設計的，阿佘表示：「這次我有為這個角色，因為她也算是一位蠻霸道的女人，怎麼樣可以更加霸道呢？那我自己有擺一些叉腰，按着桌子動作，給你一種壓力，這些型態動作反而有去想過。」所以說一位成功的演員並不是必然的。

阿佘為角色在型態上有所設計。（葉志明攝）

甚麼叫「好演技」？—「沒有一個定義在」

「老戲骨」﹑「好演技」﹑「演技炸裂」等，這一些都是阿佘身上的標籤，作為家喻戶曉的出色演員，筆者亦想知道透過她口中知道到底甚麼是好演技，它的定義又是甚麼呢？面對這個問題的時候，阿佘亦仔細想了一想表示：「其實沒有一個定義在，我覺得首先你要有一個好劇本，你進去了角色裡面，觀眾看出來是信服的，有追看性的，其實就已經成功。好像看一幅畫，你如何去評一幅畫是美還是不美，很難的。演技是很空泛的一種東西，演技我真的是不懂去評，怎麼樣令到觀眾每一次不同的感覺，我看重這些東西比較多。我希望每一次都可以帶到不同感覺給觀眾，其實這種東西做到是很不容易。」所以甚麼是「好演技」並沒有一個標準，只能夠用四個字形容「見仁見智」。

除了在詮釋人物特徵了得之外，阿佘的哭戲亦在兩岸三地出了名，更曾被獲讚擁有「瓊瑤式落淚」演技，是教科書級數的示範。而哭戲自然在視覺上很容易觸動觀眾，所以有不少人認為哭戲就是好演技的標準，對此阿佘就非常不認同：「傷心不一定要哭的，當然有時候是導演要求，我也自己親身經歷過很傷心，收到一些很差的消息時，是沒有反應的。但可能在戲劇裡面，可能會覺得害怕、會哭，很多種演繹方法的，看你怎麼去表達出來。」

阿佘細談甚麼是好演技。（葉志明攝）

被批評「雞仔聲」失信心 曾討厭自己的聲音

1999年首主演劇集《雪山飛狐》飾演苗若蘭一角，阿佘備受批評「雞仔聲」、「演技差」等，正正因為這一些負評使其失去了自信心，還曾萌生退出娛樂圈的想法，她回憶着表示：「為什麼別人說我雞仔聲，是因為我沒有信心，我害怕。我不會演戲的，我不想你聽到我講話，我自己聲音一直壓着，我整個人是沒有信心的表現，所以才收起自己聲音不敢放出來。」

初出道主演《雪山飛狐》飾演苗若蘭一角，備受批評「雞仔聲」。（微博圖片）

但直到2000年一部《十月初五的月光》令其信心大增，在得到了一些認同後，才驚覺原來自己也是會演戲的，而當中最主要因素是本色出演，她表示：「可能不是會讓人覺得我是好演技，但起碼改變了觀眾對我的看法。因為那個角色就是我本色演出，因為她是一位開朗、活潑的學生，那就等同那時候我剛剛畢業出來工作的心態跟心情，因為也是時裝，所以很容易投入那個角色，而本色演出來，令到觀眾起碼改觀說，她並不是太差，這個是很大的定心丸。」強調人有了信心之後，自然就會順暢。

而在被批評「雞仔聲」的時候，她亦坦承曾討厭自己的聲音：「我不要下次再這樣子，但其實我知道我的聲音並不是這樣子的，但我很害怕，我又控制不了。但也是好事來的，你有一個這麼快的批評跟打擊，你可以令到我在很短的時間去鞭策自己。」果不其然，好勝心強的她就慢慢做出好成績出來，當中少不免感謝前輩楚原的提點：「我記得那時候楚原叔就告訴我，讀報紙大聲練，開聲，或者在家裡面大叫，只有死練，沒有其他辦法。」

當時未有互聯網，但當時批評阿佘演技的聲音不斷，更成為所有報紙、雜誌的頭版或封面，但阿佘選擇的是接受及面對，時至今日依然是這種態度，她說：「聽、接受、如果關於我演技上嘅負評，我全部都有睇，全部接受，全部希望改進，人哋講得妳，一定有原因，唔可以剩係想聽，你想聽嘅嘢。」

主動找珍姐自薦

除了在《十》劇階段獲得自信心之外，2001年的《酒是故鄉醇》收視高企，阿佘更憑黎順風一角，奪得「我最喜愛電視女角色」獎，亦令其內心打了一支強心針，但原來為了爭取該角色，其主動去找高層自薦，她笑着憶說：「我是敲珍姐（現為戲劇製作助理總經理）門，因為我聽到這個消息可以回到內地拍，可以感受現場實景拍攝的感覺，我自己覺得會有很大不同。我聽完後，毫不猶豫跑上去（珍姐辦公室），我真的好想好想拍那一部戲，我說我真的很想體驗實景拍攝，我想記住這種感覺，後來她很好給我這個機會。」因為一股衝勁，擁「初生之犢不畏虎」的精神，終令其踏上成功之路，這一點跟Man姐非常相似。

擁有「好演技」並不是與生俱來的，演員人前光鮮亮麗，背後究竟付出了多少努力，只有他們自己知道，正所謂「台上一分鐘，台下十年功」，在娛樂圈不努力很難生存，肯努力就一定有希望。

《酒是故鄉醇》時演技漸漸成熟。（微博圖片）

阿佘主動找珍姐自薦。（葉志明攝）

筆者後話：

當還未正式訪問的時候，身為大明星的阿佘完全零架子，主動與筆者閒聊着對《新》劇的看法，還主動與現場工作人員溝通，怎麼樣的位置訪問更好，由此可見，其對工作相當認真，這種工作態度絕對是大家學習榜樣。而在訪談時大家有問必答，沒有避諱，甚至有說有笑，就好像朋友坐着聊天般，氣氛相當舒服。