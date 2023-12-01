專訪 |佘詩曼事業心強罕談感情事　主打順其自然：見步行步

打敗質疑的負面聲音，通過自己努力慢慢走向成功之路，佘詩曼（阿佘）無疑在事業學分上交出一張好成績，但卻在愛情學分上似乎仍需努力。事業與愛情都是人生必遇的難題，面對「事業」這道題目時，她娓娓道來有自己的見解，但面對「愛情」這道題時，她卻簡單而回四字：「順其自然」，能在甚麼時間點遇到MR Right不得而知，但目前她非常享受自己工作，其他事情就交給緣份去作決定。



場地:Noi@Four Seasons Hotel Hong Kong

服飾:isabelmarant﹑imaginexgroup

造型:Christina Hsu

阿佘面對感情事主打「順其自然」。（葉志明攝）

不會擺前輩架子願意教新人

從被質疑「雞仔聲」不會演戲到現時擁「視后」地位，阿佘背後的確付出了許多努力，或許因為自己是過來人的身份關係，所以在與新人拍戲的時候其會多作交流，並不會擺起前輩架子，甚至會為他們多作鼓勵，就好像在熱播劇《新聞女王》中，有一場何依婷與高海寧吵架的場面，前者被批演技差沒有張力，對此在劇中與何依婷最多對手戲的阿佘就有如此看法：「我覺得本身她是一個經常笑的人，不是大脾氣很兇的人，以一個新演員來講，如果角色或者那場戲要她做不是她本身性格類似的東西，其實是有難度的。」阿佘還透露在拍這一場戲時的點滴：「最開始第一take的時候，她簡直不懂得兇呀，她不是一個兇的人，她以為自己很兇了，她很生氣了，但她的樣子是很善良，那監製就說要兇一點，我們兩個不斷在她耳邊跟她說，令到她很生氣。其實那一天她也很努力，醞釀了一整天，沒甚麼跟我們說話，自己就走在另一邊。我記得在拍這一場戲之前，她問我如何才可以保持着情緒，我說你不要管別人，你要專心、專注，其他發生甚麼事都不要管，甚麼都看不見、聽不見，然後她就躲在另一邊，我覺得有時候要給空間跟時間新人去經歷。」又揚言對方是一位很聰明的女生，因為在過程中每一天都有進步，領悟力相當之好。

馬國明演技被批評，阿佘：「他有他的特色」

相隔五年重回TVB拍劇與「視帝」馬國明合作，強強聯手大鬥演技，這個組合相當之吸引。但沒想到劇集播出後，有網民就感受強烈對比，更質疑馬國明Carry不了梁景仁一角， 對此阿佘就表示：「我覺得兩個角色是不同性格的，Man姐的確是一位很霸道的女人，氣勢已經在的時候，如果兩個人也是這樣的時候，可能未必好看，兩個人站的很硬這樣子。」再提到馬國明被指在詮釋該人物時，展現出的表情與以往變化不大，被批評「木口木面」﹑「套套呆樣」等，阿佘就有別的看法：「我覺得每個人都有他的演繹方法，他有他的特色，還有他這一次的表現跟他以往的角色很不一樣。他不需要明刀明槍，Man姐是明刀明槍，他是永遠在後面捅你一刀那種。」所以說演技好與不好，沒有一個標準答案。

馬國明被批評carry不了角色。（《新聞女王》微博圖片）

阿佘被指拯救TVB收視

「緣份」是一種很抽象的存在，無形地將人與人之間連結起來，當初是因TVB打造成全了阿佘今時今日的地位，即使在結束賓主關係後，阿佘無論是主演外購劇還是拍TVB劇集 ，往往在播出後都大大提升收視，所以令網民直言她的出現是拯救收視，面對外界這個說法，阿佘笑言：「我覺得不能這樣講，因為現在有太多選擇，你打開電話、ipad ，想看甚麼應有盡有。無論劇集、電影、聽歌、MV，你這麼多選擇的時候，電視台沒有以前那麼吃香，因為要定時坐在那邊看電視劇，但你現在上網可以看那麼多東西的時候，當然會跟以前收視不同，這個大家應該要接受，這個是全球社會的變動。」

阿佘被網民指回來是拯救TVB收視。（葉志明攝）

愛情學分不合格，阿佘不強求主打「順其自然」

事業有成，愛情仍落空，外界亦相當關注阿佘的感情生活，筆者提問有關感情問題時，她完全沒有避諱，反而有獨特見解，強調「順其自然」就好，她輕鬆地表示：「順其自然，其實並不單是感情，整個人都是順其自然。其實路怎麼走，我覺得很多時候也是見一步走一步。我很久以前已經不想了，因為想了也沒有用，不是你說想怎麼樣就怎麼樣，所以隨緣，開開心心就好。」

強調對「愛情」事順其自然的她，問到媽媽有何看法時（催婚），她就「嘩」了一聲笑道：「過了這階段。」相當可愛。而眾所周知，其身邊有不少姐妹已成家立室，再問到她們有否介紹對象時，她就二話不說：「沒有，她們都知道我是甚麼性格，我喜歡順其自然。」看來對愛情絕不強求的她，非常享受現階段的生活。

阿佘現階段享受目前生活。（葉志明攝）

阿佘—「靈魂伴侶很重要」

雖然對愛情這回事不強求，但仍然相信有緣份的她，心目中自有喜歡的類型，她表示：「有他的工作、上進心，當然我着重溝通，靈魂伴侶很重要。」經過訪談，不難發現阿佘是一位事業心較強的女人，現今社會上其實已不再講究甚麼「男主外，女主內」這種傳統思維，甚至出現許多「家庭煮夫」的情況，將來的事情沒有人能預計，筆者好奇問道阿佘怎麼看現今世代「家庭煮夫」這種情況，她思考一會兒道：「我想都是際遇上的事情，這些真的控制不了。我沒有想太多，別人有別人的生活方式，有他的樂趣在，也尊重每一個人的決定，但以我來說，我真的很喜歡自己工作，我真的很享受。」她還表示不會參加內地戀愛真人騷節目，因為緣份這種東西順其自然就好。

筆者後話：

每個人對「幸福」的定義都不一樣，怎麼樣去評定一個人是否「幸福」呢？筆者聆聽着阿佘訴說感情事時，從她的眼神﹑真誠的對答，聽得出現階段的她相當享受，一句「順其自然」概括了她對愛情的追求﹑想法，雙子座確是機智與聰明。