林襄大方認微整形　但強調「胸是真的」要求記者出手摸胸驗明正身

藝人林襄、雅涵、芷霖30日出席中廣公司所舉辦「擁抱希望傳出愛」空中愛心義賣活動，祭出私藏的紀念球衣；而她被問及「舊照」問題，也大方承認微整，但強調胸部是真的。



林襄是紅心字會愛心大使，她表示在工作上受到許多人幫助，希望藉由自己的力量，將善循環出去，傳遞給更多有需要幫助的人；她捐出對自己而言非常重要的「球衣」，透露球衣出現在生命後，讓她改變非常的多，像是面對生活的態度等，也直言因為球衣而站上球場，因此有更多人認識她。

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林襄也表示對舊照曝光並不在意，被問及：「有微整過嗎？」她也大方承認「本來就沒有在避諱」，透露首個調整的部位是牙齒，她表示因為有點暴牙，「牙齒就花了50萬（台幣），下排牙齒也在用了，差不多要20萬」，直呼：「所以我的笑容非常貴，希望大家多看我的笑容」；她也被問到「胸部真假」，她無奈表示：「我每次澄清，大家還是死不相信」，更是主動要女記者摸她胸部「驗明正身」。

中廣公司「擁抱希望傳出愛」空中愛心義賣活動邁入第15屆，今年與「紅心字會」合作，希望能讓更多人關注到弱勢兒童生活及就學的問題，中廣每年歲末都會號召企業透過線上義賣，將愛送到社會各個需要溫暖的角落；紅心字會理事長劉緒倫表示：「非常感謝中廣對於協會工作的肯定，一起合作送暖」。

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