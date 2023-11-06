林襄著低胸衫踎低露身材「胸前粗口」成網民焦點：衣服的字有亮點
撰文：中天新聞網
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「樂天女孩」林襄日前推出個人單曲〈卡哇依〉，更參演電影《惡女》，無論是在台灣還是海外都擁有高人氣。近期到日本工作的她，曬出身穿低胸上衣的照片，未料她衣服上的辛辣英文字句卻引發討論。
林襄5日在社群平台透露至北海道出差，不過她僅停留1天的時間，便回到東京繼續工作，接著表示「好可惜沒在北海道多待幾天」。
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此外，當林襄站起身面對鏡頭拍半身照時，衣服上因印有「Don’t be scared to be a Bixxh（別害怕成為一個X子）。」字句，受到熱烈討論。
對此，許多網友紛紛留言：「妳明白妳衣服上的字的意思嗎？」、「胸口的那行字！要確定餒」、「衣服上的英文很有戲」、「這麼簡單的一個角落也能拍成這麼好看，真是太襄了」、「衣服的字有亮點」、「身材真棒」也有不少日本粉絲在留言處大讚她可愛又漂亮。
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