林襄著低胸衫踎低露身材「胸前粗口」成網民焦點：衣服的字有亮點

「樂天女孩」林襄日前推出個人單曲〈卡哇依〉,更參演電影《惡女》,無論是在台灣還是海外都擁有高人氣。近期到日本工作的她,曬出身穿低胸上衣的照片,未料她衣服上的辛辣英文字句卻引發討論。



林襄5日在社群平台透露至北海道出差,不過她僅停留1天的時間,便回到東京繼續工作,接著表示「好可惜沒在北海道多待幾天」。

此外,當林襄站起身面對鏡頭拍半身照時,衣服上因印有「Don’t be scared to be a Bixxh(別害怕成為一個X子)。」字句,受到熱烈討論。

對此,許多網友紛紛留言:「妳明白妳衣服上的字的意思嗎?」、「胸口的那行字!要確定餒」、「衣服上的英文很有戲」、「這麼簡單的一個角落也能拍成這麼好看,真是太襄了」、「衣服的字有亮點」、「身材真棒」也有不少日本粉絲在留言處大讚她可愛又漂亮。

