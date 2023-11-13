林襄愛忍尿「細菌指數達95%」私處常感染　醫生揭10個恐怖下場

台灣啦啦隊女神林襄近來行程滿檔，不只推出個人首支單曲，也參演電影獻出床戲初體驗，卻因此累出病。她近日坦承因長時間憋尿，導致尿道發炎，尿液中細菌指數高達95％，感染程度相當嚴重，就連醫生也驚呼：「怎麼有辦法忍成這樣？」關於憋尿，台灣腎臟科醫生洪永祥曾示警「憋尿10大恐怖下場」，年輕時養成的惡習不改，老了生活會很悲慘。



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林襄近日在《11點熱炒店》節目中透露，由於工作壓力導致長時間憋尿，常常尿道感染，自嘲是「泌尿科常客」，加上自己不乖乖按時吃藥，每3個月就要看一次醫生。她曾坦言，因為工作壓力，曾累到抵抗力和免疫系統下降，還會長蕁麻疹，情緒變得容易崩潰，上台表演前還在後台哭。讓網友看了相當心疼。

台灣腎臟科醫生洪永祥曾在粉專衛教，憋尿是指感覺到需要排尿時，卻刻意忍住或延遲排尿之行為。正常人膀胱容量約350～400毫升間，而男女膀胱容量又以女生相對較大、容量可達400毫升，一旦膀胱超過尿液儲存量，就會產生排尿感，通常200毫升就有尿意，而當尿液儲存超過400毫升即被定義為「憋尿」。

洪永祥根據嚴重程度，列舉「憋尿對人體造成的10大傷害」排行：（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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第10名：下腹痛與腰痛

憋尿可能使腹壁、腰部、骨盆底肌肉緊繃，長期下來腰椎過度彎曲或肌筋膜炎而導致不明原因下腹痛、腰痛發生。

第9名：尿道狹窄與排尿困難

憋尿可能使尿道括約肌與逼尿肌縮放不協調，而害尿道狹窄，最後想尿也尿不出來，排尿困難會引起膀胱輸尿管逆流、輸尿管水腫、腎臟水腫，嚴重需要手術治療。

第8名：慢性前列腺炎

憋尿增加前列腺的壓力與壓迫，造成它腫脹充血，一旦細菌進入而引發慢性前列腺炎，這是非常痛苦且影響生活作息的症狀，常見畏冷發燒、下背痛、會陰部睪丸及陰莖疼痛；排尿時無法一次排乾，頻尿併發排尿、排便和射精時會疼痛。

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第7名：泌尿道結石與血尿

憋尿使得尿液過度濃縮產生結晶，進而促發泌尿道結石與血尿，通常後腰到下腹會出現痠痛、絞痛、割痛等劇烈疼痛症狀。大結石可能引發腎臟與輸尿管水腫與急性腎損傷。

第6名：頻尿、急尿與尿失禁

憋尿導致膀胱過度充盈、膀胱容量增加、膀胱壁肌肉過度伸展、神經功能失調，進而導致肌肉疲勞和無力，再造成頻尿、尿急，或只要一大笑或爬樓梯都會漏尿的尿失禁。

第5名：泌尿道感染

憋尿因尿液在膀胱中滯留，超過6小時細菌就會繁殖，增加尿路感染的風險。嚴重者還會引起急性腎盂腎炎、腎膿瘍甚至敗血症等。

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第4名：突發性血壓升高

憋尿膀胱腫脹，進而刺激交感神經系統，使血管收縮、血壓升高。突發性高血壓恐釀急性腦血管或心血管阻塞等危及生命之危症。也就是說憋尿會憋到中風和心肌梗塞。

第3名：慢性腎衰竭

憋尿可能造成腎臟功能受損，進而出現腎衰竭和尿毒症。研究顯示，憋尿時間過長使得腎臟血流量減少，進而損害腎絲球的過濾功能，長期憋尿的人腎臟功能較差。時間一久就會腎臟萎縮，必須終身洗腎。

第2名：膀胱憩室

憋尿恐釀膀胱壁肌肉虛弱，或需用力收縮膀胱排尿，久而久之膀胱壁肌肉不均勻增厚，排尿時又因尿路阻塞，尿液即往較薄的膀胱壁亂竄，結果往外凸出，形成大小不一的膀胱憩室，有人多達2、30個膀胱憩室，因積尿排不乾淨，有可能引發慢性尿道感染，甚至膀胱結石或癌症。

研究顯示，膀胱憩室的出現可能與憋尿有關，憋尿時間越長，膀胱憩室的發生率越高。

第1名：膀胱破裂

憋尿時間過長或憋尿時劇烈活動恐使膀胱破裂，這是一種嚴重的併發症，可能造成腹腔內感染、失血性休克等。研究顯示，膀胱破裂是憋尿併發症中最嚴重的一種，需要立刻就醫進行手術治療。

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