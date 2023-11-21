林襄集資出性感寫真送「原味衫」花69999台幣做VIP可以同女神約會

啦啦隊女神林襄推出全台首部「沉浸式寫真」於「WaBay挖貝」平台上線至今已突破50萬佳績，首單售出也讓林襄激昂不已、十分感動。近日加碼曝光數張林襄「神秘剪衣照」，搶先公告募資好禮「襄香衣著御守」，御守中放入林襄拍攝寫真時穿過的衣服，她更害羞透露，在不同方案中，參與集資的襄民還可選擇不同部位衣料的限定御守，相當寵粉。



林襄為首部「沉浸式寫真」的募資計畫投入許多巧思，其中幾項方案推出了「襄香衣著御守」回饋粉絲，特別裁剪拍攝時林襄穿著的6套服裝，將衣料放入御守中，而購買特定方案的粉絲，甚至可以選擇特定部位，有機會珍藏最私密的林襄。林襄透露自己也曾求過御守，相信御守能夠守護愛情、幸運、平安，她希望自己也能將私密祝福傳遞出去，願收到「襄香衣著御守」的襄民也都可以心襄事成、好運襄隨！

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「林襄沉浸式寫真」募資開跑後，成績陸續攀升，近日更售出$69,999（台幣）尊榮方案。林襄得知消息後，激動表示：「第一次有沉浸式作品與大家見面，真的很感謝大家對我的應援與支持，尊榮方案包括VIP約會資格，期待能與大家約會！」林襄強調，這個頂級尊榮方案除了可以享有和她約會的資格外，還可以獲得她的1:1等身壓克力立牌、壓克力小立牌、襄香衣著御守，甚至包含目前市面上最頂規的VR設備「VIVE XR Elite一體機」以及VR觀影券。

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