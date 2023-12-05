小S徐熙娣揭18年婚姻隱情　坦承接受另一半「肉體出軌」但有1條件

吳慷仁、小S徐熙娣近期在Netflix影集《此時此刻》裡同台飆戲，2人登上「ELLE TAIWAN」12月號封面之星，分享出演火熱激情戲的幕後心情。戲裡雙方同時面臨與經歷出軌，被問到現實生活中，精神、肉體出軌何者較嚴重？結婚18年的小S坦言：「會不會是因為我結婚太久的關係，我覺得肉體出軌還好，但前提是不要讓我看到。」認為「精神出軌」較嚴重，「因為代表你認真了，可能會動念想要永遠結束掉某一段關係。」



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吳慷仁則持不同想法，「我覺得都不要出軌比較好吧！」認為：「如果愛上別人，或是已經不愛了，能否早點講呢？兩個人的相處是彼此時間的交換，我覺得非常珍貴，所以如果覺得沒那麼愛了，我認為這是可以講的。」

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2人在《此時此刻》中有不少激戰親密鏡頭，觀眾看得臉紅心跳，但演員卻拍得戰戰兢兢，吳慷仁解釋，「某些動作男生的壓力更大，鏡頭前看似激情，但實際上我們必須Hold住身體，三點不動一點動，整個核心肌群動作是很不科學的，很像是懸空攀岩。」他進一步說明，「表面上看起來很親密，但我的下半身卻是懸空的，兩個人的身體並沒有實際貼在一起，我必須要靠雙手把整個人撐住。因此有時候拍到後面，我都會很不好意思，因為不想讓對手發現，其實我的手很抖。」

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