此時此刻專訪｜小S談「性事」崩潰扶牆：我沒辦法接受性事不滿足…

Netflix愛情影集《此時此刻》上架48小時衝上Netflix台灣排行榜第一，後續話題也持續延燒，小S（徐熙娣）、吳慷仁主演的「說好的輕井澤」單元，圍繞在成人會面臨的感情議題，兩人接受台媒《TVBS新聞網》專訪時，大方分享感情觀，小S不改幽默本色，打趣說：「我沒辦法接受性事不滿足！」



【圖輯】點圖放大看《此時此刻》小S吳慷仁床戲👇👇👇

+ 12

雖說網路上針對《此時此刻》中小S的表現，多是著墨在她和吳慷仁的親密戲上，卻也有很多網友被她的內斂演技驚豔，大讚「拜託小S多演戲！」、「小S的演技意外的好」、「小S真的好可惜過去沒有在演戲這塊琢磨！」，完全沒有因為她平時鮮明的人設出戲，而這全是因為她仔細揣摩每個表情、每一句台詞，她在劇中和吳慷仁、老公李銘忠、小三李佳穎首度在聚會上碰頭，被吳慷仁問及對李佳穎的第一印象，小S先是稱讚對方有魅力，接著說：「是不是有點矮？」讓沉重的戲碼多了幽默亮點。

【相關圖輯】小S自爆3年無性交只用情趣用品「自娛」 被女兒發現巧妙解釋用法（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

這句台詞和小S平時說話的風格類似，被問及是否是即興發揮？一旁的吳慷仁忍不住大笑，因為這的確是當時他們和導演討論出來的結果，小S透露導演高炳權在她第一次演出後提點：「不要說偏矮，偏矮是小S會講的話。」雙方來回討論多次，才變成最終的「是不是有點矮」。吳慷仁則透露：「她第一次的即興發揮我直接笑場，因為太厲害了，她那句話補槍實在太強，後來的比較含蓄。」

【你可能感興趣】小S二女Lily許韶恩「醜小鴨變天鵝」踏足模特兒界！點圖放大看更多Lily靚相👇👇👇

+ 25

兩人給外界的印象一冷一熱，又是首度合作，卻默契十足、擦出不同火花，玩起默契大考驗時，也展現了雷同的感情觀，其中問到選擇對象講究「個性契合」或是「性事契合」時，小S一度陷入苦思，扶牆喊：「等一下…我想一下！」最後和吳慷仁一口同聲選擇「性事契合」，她補充說：「個性你可以互相讓一步，萬一性事沒有辦法讓你滿足，最後就會想說你人這麼好又怎樣啊！你就是無法滿足我啊！我沒辦法接受性事不滿足！」真實想法讓現場眾人笑翻。《此時此刻》由一場「戀愛實境節目」開啟故事篇章，串起十種遇見愛情的故事，現正熱播中。

【同場加映】細數圈中七對性事不協調夫妻 小S三年冇「開張」自嘲似住老人院（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16

延伸閱讀：

有片／拜登又稱習近平「獨裁者」 布林肯瞬間苦瓜臉畫面曝

【本文獲「TVBS」授權轉載。】