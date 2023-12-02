此時此刻｜10個故事結局大解構　林心如忍12年終與林熙蕾修成正果

Netflix《此時此刻》結局總整理！11月10號開播的台劇《此時此刻》讀者們開追了嗎？



以疫情時代為背景，10個在大城市中發生的情愛故事，有浪漫也有分離，小編幫大家整理10組角色故事的結局，讀者們最喜歡哪一對，或覺得哪一對最遺憾呢？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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Netflix《此時此刻》角色結局1.王淨×朱軒洋

第一集《戀愛實境秀》裡王淨的飾演「瑋婷」和朱軒洋飾演的「張永」在結束《新房客》實境秀後正式以「妳願意跟我在一起嗎？」、「那你要跟我在一起嗎？」雙向告白宣告HE，張永開了自己的咖啡廳，順利接到許多演出工作的瑋婷甜蜜說：「我會投資他的咖啡廳，當他的老闆娘」。

Netflix《此時此刻》角色結局2.郭雪芙×劉俊謙

網友最愛的一對！第二集《站一個晚上》聽障外送員「大俊」劉俊謙遇上在按摩店工作的單親媽媽「蒨蒨」郭雪芙，兩人自然地演技與互動獲得一片好評。在天台預言自己「以後會養狗」的大俊順利和蒨蒨在一起，開了一家他夢想中的便當店，而蒨蒨家的狗「恰科」當然也就變成他們兩個的狗囉，一家4口在便當店留下幸福的合照。小編最喜歡兩人一起騎著騎車大唱〈秘密〉的那幕，只能說選歌實在太讚，甜到可以重刷好幾遍。

【圖輯】點圖放大看劉俊謙郭雪芙《此時此刻》部分「按摩場面」👇👇👇

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Netflix《此時此刻》角色結局3.黃路梓茵Lulu×林柏宏

第三集《你的顏色》林柏宏繼《本日公休》後再度飾演髮型師「徐沛明」，遇上「假扮」盲人實是Youtuber的Lulu「寶琳」，動真情的兩人因寶琳的謊言與沛明處處給人溫暖而決裂，最終沛明將那些雜亂的關係都整理好，寶琳也沒有把原本偷拍兩人的影片上傳，而是終成眷屬後高調大方地在直播中放閃，今後沛明的外套都只會借給寶琳穿啦。

Netflix《此時此刻》角色結局4.謝欣穎×章廣辰

好久不見的謝欣穎這次與章廣辰在第四集《天外飛來》飾演穿越的小說家「姚之璇」和自稱是外星人的「林宥德」，其實姚之璇因為車禍失憶，才以為自己穿越了時空，而她的男友林宥德則是得了絕症，但在離開前用外星人的身份再次陪伴在之璇身邊。最後之璇也把兩人的故事寫成書：「有一種浪漫的說法是，每一天都是一份禮物，每一個早晨醒來都是一場生命的奇蹟，但是如果你真的體驗過奇蹟，你會發現生命裡最不需要的就是奇蹟，所謂的奇蹟就像是一場災難，就像是宇宙大爆炸一樣，幸運的是這些災難，成就了星空裡的繁星點點」。

Netflix《此時此刻》角色結局5.楊銘威×張軒睿

第五集《完美的躲避球賽》是10集中唯一的BL故事，以躲避球隱喻同志在現實生活中必須隱藏自己、閃躲敏感話題的模樣，喜歡上張軒睿飾演的直男下屬/學弟「黃少廣」，「葛嘉豪」由楊銘威出演，最後這場「異男忘」雖然沒有修成正果，但兩人也沒有就此形同陌路，真誠的少廣還是給了嘉豪一個溫暖擁抱。而最後，終於勇敢面對自己的嘉豪和在語音交友軟體認識的阿拓順利在一起並登記結婚，瑋婷和張永還有去當證人呢。

Netflix《此時此刻》角色結局6.宋芸樺×林哲熹

當分手的前任再度遇見⋯⋯第六集《舊的》分手一年的宋芸樺「方若南」和林哲熹「喬/Joe」再度遇見，心裡其實都還有對方的兩人原本要復合，最終卻因為那些未解的問題再度浮現而分開。方若南邁開腳步，丟掉傢俱和Joe最後送她的玩偶，找了新工作、換了新髮型，揮別「舊的」和「Joe的」過去；而Joe也走在療傷的路上說：「會好的，有一天我會好的」，誰說最後沒有在一起，一定不是好結局呢？

Netflix《此時此刻》角色結局7.小S徐熙娣×吳慷仁

互相抓姦彼此的老公老婆卻自己也陷入道德感情泥沼？第七集《說好的輕井澤》小S與吳慷仁分別飾演老公出軌的「維熙」與老婆出軌的「趙霆宇」，兩人在夾雜著混亂、報復心與慾望之下也踏出禁忌的雙人舞，這單元可說是7集中最激情的。兩人在當時沒有決定在一起，霆宇和老婆坦承一切並離婚，懷孕的維熙也和老公離婚獨當一面在藝廊工作。再次遇見偶然到來的霆宇，他實現當初的承諾邀請維熙一起去輕井澤，兩人在藝廊外吹著風相視而笑。

【圖輯】點圖放大看《此時此刻》小S吳慷仁床戲👇👇👇

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Netflix《此時此刻》角色結局8.劉品言×修杰楷

第八集《一家之主》是小編覺得很可愛的一集！言言飾演老婆「曾婉瑜」，修杰楷飾演老公「蘇柏睿」，兩人挑戰打破傳統的「男主外、女主內」觀念，除了要面對一般路人的「關心」，還有大魔王丈母娘：婉瑜媽媽的不諒解。最後柏睿成功當上料理教室的老師，在做喜歡的事同時當好家庭主夫，攻破丈母娘的擔心，婉瑜也在自己如魚得水的職場再度獲得業績VIP！小編很喜歡修杰楷一邊「嗯嗯」一邊跟老婆講自己的擔憂，但言言輕描淡寫地微敷衍他那段，超級生活化又可愛，直接爆笑出聲。

Netflix《此時此刻》角色結局9.林心如×林熙蕾

台劇少見的女女戀題材《你心裡的鬼》，林心如和林熙蕾飾演一對學生時期的戀人「羅欣藍」和「丁芷潔」，因為害怕外界眼光而默默把這份感情藏在內心深處的欣藍，12年後再次和重逢芷潔，這次她決定要勇敢，不再滿足別人的期待，而是正視自己的心。除了離開主播台開始了自己的podcast節目外，兩人戴上對鍊、決定一起生活，學生時期是芷潔對著欣藍「甜甜圈擁抱」，這次互相抱回去啦！不過比起成年後的羅欣藍和丁芷潔，小編覺得飾演學生時期的兩位演員更有火花！

Netflix《此時此刻》角色結局10.賈靜雯×曾敬驊

第十集《真實故事改編》也是討論度非常高的一集，由金鐘影后賈靜雯與小鮮肉曾敬驊出演，有能力、霸氣十足的電視製作人「周莉文」和能幹又暖心的助理「方可杰」擦出一段格差戀，在關係用糟糕的方式被曝光時方可杰因為年輕、害怕沒有正面回應莉文的真心，讓她心碎留下一句「再見，方可杰」離開。

但他沒有放棄，找到莉文新成立的工作室，面試時方可杰以：「上一份工作我明明有機會把握住，但是因為我的膽小、害怕，讓我沒有辦法牢牢抓緊，我想要再努力一次，我想要證明給妳看」打動莉文再次成為下屬。

賈靜雯舉手投足的女強人演技、曾敬驊專屬年下的可愛、樂觀體貼都很吸睛，兩人火花十足的互動讓人敲碗必須再出一集欸，這一對太好嗑啦。

以上就是《此時此刻》10組角色故事的結局啦！再說一次好喜歡郭雪芙和劉俊謙這對，兩人一起用手語比「秘密」的時候超級可愛呀，很想知道讀者們的心得與排名，留言跟小編討論吧。

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