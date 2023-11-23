此時此刻｜Netflix最強台劇4賣點　林心如女女戀、小S床戰吳慷仁

《此時此刻 （At the Moment）》堪稱今年年底最受矚目的超強台劇，11月10日於Netflix上開播，這齣劇不僅是由《華燈初上》的製作團隊操刀，也是修杰楷首次擔任影集製作人，最讓人期待的是，本劇集結了數位台灣知名演員像是吳慷仁、林心如、賈靜雯、王淨等人一起出演。



劇情設定的背景為疫情期間，以單元劇的方式描述10個不同的愛情故事，每個故事所探討的主題也不同，由不同年齡層的演員帶你窺見愛情的各種面貌。

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聲量累積過萬筆 開播後討論度居高不下

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，《此時此刻》自宣布開播以來，討論度就非常高，短短三個月聲量便累積高達13832筆，迅速霸佔了台劇熱播榜。

第一個聲量高峰為9月5日，共1167筆，當日Netflix於官網宣布《此時此刻》將於今年下半年上線後，網友對於皆是台劇的卡司名單非常關注。最高峰則為11月10日，共1795筆，整套劇十集上架後，聲量維持在3百筆以上，熱度只增不減，每個愛情故事都有各自的擁護者，網友熱烈討論每一集的劇情。

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看點一、10個寫實都會愛情故事

《此時此刻》從第一集的戀愛實境節目拉開序幕，用十個單元巧妙串聯起十個愛情故事，時空背景設定在2022年新冠疫情剛爆發時，十對來自不同環境、不同年齡的男女譜出的都會戀情。

值得一提的是，這些劇情刻劃的都非常貼近現代人生活的故事，不管是對未來的規劃不同，或是價值觀有所差距，伴侶之間經常出現的問題都非常寫實，網友們看完都直呼，「恐怕是最真實的劇集」、「劇裡吵架的橋段，在家根本天天發生」、「有些角色完全就是我身邊的人」。

故事一（第1集）：戀愛實境秀 主演：朱軒洋、王淨

故事二（第2集）：站一個晚上 主演：郭雪芙、劉俊謙

故事三（第3集）：你的顏色 主演：林柏宏、黃路梓茵

故事四（第4集）：天外飛來 主演：章廣辰、謝欣穎

故事五（第5集）：完美的躲避球比賽 主演：楊銘威、張軒睿

故事六（第6集）：舊的 主演：林哲熹、宋芸樺

故事七（第7集）：說好的輕井澤 主演：徐熙娣、吳慷仁

故事八（第8集）：一家之主 主演：劉品言、修杰楷

故事九（第9集）：你心裡的鬼 主演：林心如、林熙蕾／許莉廷、宸頤

故事十（第10集）：真實故事改編 主演：賈靜雯、曾敬驊



看點二、超豪華的卡司陣容

本劇的最大的亮點之一，那就是不能再更頂的卡司陣容，找來的演員全部都是大家熟悉的影帝、影后，包括林心如、吳慷仁、賈靜雯、修杰楷、劉品言、楊銘威、宋芸樺、謝欣穎、郭雪芙，還有新生代的人氣演員王淨、朱軒洋、林柏宏、章廣辰、張軒睿、林哲熹、曾敬驊，更有跨界出演的金牌主持人小S徐熙娣、Lulu黃路梓茵，以及睽違12年重回螢光幕的林熙蕾，可說是把台劇的流量保證全都聚集在一起。

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看點三、《華燈初上》原班製作團隊

《此時此刻》的編導團隊正是《華燈初上》的原班製作人馬，從劇本到拍攝製作都將擁有高品質保證。該劇是在團隊拍攝《華燈初上》的同時合作開發的原創劇本，這次也由首次擔任影集製作人的修杰楷加入製作，從演員跨界到製作人，修杰楷坦言其實是一大挑戰，表示非常感謝特別調配檔期配合拍攝，雖然是挑戰卻也很難忘。

看點四、演員做出大突破 小S挑戰大尺度激情戲

值得一提的是，這次很多演員們都做出了一些大突破，像是小S首次挑戰了尺度很大的激情戲，和吳慷仁展現了專業的演技。Lulu則扮演了盲人，對於才第二次演戲的她來說，是很大的挑戰。另外，楊銘威也首次挑戰了同志的角色，演員們在這齣劇都展現了觀眾從未看過的全新面貌。

《此時此刻》近三個月聲量趨勢變化。（DailyView網路溫度計／《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年09月01日至2023年11月14日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『此時此刻』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】