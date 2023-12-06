新聞女王｜一個炒車藝人疑為復出試水溫　曾陷酒駕醜聞被TVB雪藏

TVB台慶劇《新聞女王》已經播出超過一周的時間，但這部劇的熱度卻絲毫不減，反而還越來越高！《新聞女王》作為TVB年度台慶劇，不管是主演還是配角，甚至是客串的角色都是大家熟悉的面孔，讓不少觀眾都仿佛回到了那些年港劇撈飯的日子！



其中，久未露面的楊明，原來也在這部劇裡客串出演了一個角色，那就是在第八集裡救出冒險進入火場採訪的劉豔後不幸殉職的消防員！當時楊明因為戴著面罩因此讓人有些看不清他的臉，再加上當時情況緊急，很多人乍看之下都忍不住原來他就是楊明！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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可惜的是，當楊明飾演的消防員把劉豔救出火場後不久，就出現他戴著吸氧機被抬出火場的畫面，從後來的新聞畫面中得知，他在送院兩天後宣告不治身亡，英勇殉職的他最後卻被被富商誣陷他在火場偷走珠寶，涉及火場盜竊案，甚至被惡意造謠他是“消防老鼠”，死後也要蒙受不白之冤，令人相當氣憤！雖然人死不能複生，但最後在劉豔、張家妍和文慧心的合作下，他得以洗清污名，還原了整場火災的緣由和背後的黑箱操作，還他一個公道和清白！

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2020年，涉嫌酒駕的楊明，失控撞向路邊的防撞欄和石墩，當警方到場後他自稱身體不適，拒絕配合警方進行酒精呼氣測試，之後楊明被控酒駕，在2021年被法院判處18天監禁，並且停牌兩年。楊明自酒駕事件後就一直遭到TVB雪藏，也沒有再接拍新劇，就連幾個月前播出的《一舞傾城》也是楊明壓箱底的最後一部劇。不知道在追看《新聞女王》的你，有沒有注意到原來一出場就領盒飯殉職的消防員，原來就是楊明呢？

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