45歲林嘉欣離婚有失亦有得　分開卻換來自由：只是換一個方式生活

金馬影后林嘉欣昨（5）日出席時尚品牌Balenciaga台北101全新概念店開幕活動，這是她在離婚後首次在台露面，而現場被問到在今年7月離婚後的心情，林嘉欣大方的表示：「就很自由呀！很開心，我們還是一家人。」



林嘉欣表示：「離不離婚不是終點，只是換一個方式生活，小孩並沒有覺得失去了什麼，我們過年、中秋還是會一起過，大人開心小孩也開心，我們就是互相扶持。」林嘉欣透露，自己目前還是相信愛情：「我相信愛情還是存在，不管怎樣我們都是一家人，不要讓小朋友有任何的缺少，我們每天都會訊息聯絡，我跟他（前夫）的家人也非常親近。」

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另外，林嘉欣也指出，假使在未來自己與前夫都有新對象，兩人與小孩仍然會照同樣的模式相處，「我們討論好了！有沒有婚姻關係不是重點，小朋友就像是海棉，會吸收不開心的事情，我依然還是很相信愛情，這點是沒有問題的」。林嘉欣笑說：「我有跟小朋友說，某天爸爸有喜歡的對象，我們也要支持他唷，妹妹還搞笑說：『吼～好噁心！』。」

至於即將到來的聖誕節會怎麼過？林嘉欣透露，自己會在台灣拍戲，「我要和張艾嘉合作拍一部電影，我和她是老朋友了！這次我們在片中演出母女，很開心能一起合作，這個電影是我很喜歡的電影，故事非常好，是和一個新導演合作」。

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