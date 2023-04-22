劉德華林嘉欣《速命道》再演夫妻　一Cut機即陪小童星玩父愛爆棚

由瘦子E.SO主演的新戲《速命道》，今（21）日公開重量級花絮「嘉賓特別演出篇」，除了先前公布的影帝劉德華，還揭曉演戲裡「劉太太」的是影后林嘉欣！兩人飾演夫妻，前半溫馨動人，後面劇情翻轉，又催淚感人。林嘉欣表示：「我們像敘舊一樣，很自然。」



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影后林嘉欣這次在《速命道》中特別驚喜演出，飾演劉德華的妻子，一家三口的親情戲也是這部片一大看點，對於兩人的自然演出，林嘉欣笑說：「跟華仔是第二次演夫妻，兩人已經有建立信任跟默契，像敘舊一樣，很自然。」兩位巨星默契十足，在場邊等待上戲時，劉德華也父愛爆發跟林嘉欣一起陪飾演女兒的小演員玩遊戲，導演柯有謙形容片中這段親情互動，象徵電影裡的希望與幸福。

另外，在最新花絮中，劉德華與瘦子在酒吧有一場亦敵亦友暗潮洶湧的場面，「兩代車神」各自背負失去親人之傷，雖然惺惺相惜，但宿命終須一戰，劉德華笑帶殺意的說：「我們比一場。」面對影帝以銳利眼神下戰帖，瘦子深呼吸說：「壓力太大了。」沒想到劉德華竟回：「我也是，我也緊張。」

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電影《速命道》劇情描述，在地下賽車界裡，新興賽車手「小樂」（瘦子E.SO飾），因與哥哥「阿杰」（柯有倫飾）競速的比試中發生意外而自暴自棄，直到他遇上女醫生「慧慧」（Ella陳嘉樺飾），轉念成為了救護車司機，誓言要「用速度救人」。然而，宿命並未輕易的放過小樂，在三寶（大淵MUTA、林真亦、林志謙飾）與地下賽車界大哥「本哥」（小春Kenzy飾）共同的調查下，阿杰意外的真相逐漸浮現。

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