美國女孩影評｜林嘉欣最催淚親子電影！盤點電影中4大爆喊位

本文含劇透，還沒看過電影的讀者請自行斟酌閱讀。



請了兩個小時的特休提早下班，和太太先輕鬆的吃晚餐、逛誠品，準備用愉快的心情參加由方格子和釀電影合辦的《美國女孩》電影包場。因為已經看過一篇又一篇的影評，所以在劇情走向都很熟悉的情況下，覺得應該可以平平靜靜的看完這部電影，可能還可以一邊思考待會要發問的問題。

大錯特錯。電影剛開始沒多久，戴著口罩的我就開始呼吸困難，先是鼻涕，再來是眼淚，到後來是鼻涕加眼淚。我的淚腺就像一個出局數都拿不到的投手，看著一支又一支的全壘打從頭上飛過，被打得抱頭鼠竄，被打得落花流水。一個年近半百的老伯跟滿場的文青男女們一起慘哭，其實還蠻不好意思的，但是淚水止不住就是止不住。

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事後冷靜想想：為什麼會哭得那麼慘？應該是因為共鳴感太強烈了，「美國女孩」的情節，把我心中這些平常藏得很好、但是尚未復原的情緒結痂，毫不留情的、血淋淋的撕下來，霎時血肉模糊、痛徹心扉。為了紀念我當天被徹底打爆的淚腺，我要仔細數一下它到底被打了幾支全壘打，然後有那些情緒結痂被狠狠撕開：

第一支全壘打：不要說生病了，媽媽就算只是心情不好，都是我們這些小孩的錯

劇中媽媽因為生病回台灣，打亂了正在成為美國女孩的兩個小女兒的生活，回到一個整天拿「美國女孩」來嘲諷她們、並且還會體罰的落後世界。劇中媽媽不停的提自己的病情來造成家人的心理壓力，對於年近半百還深深沐浴在老媽滿滿的情緒勒索的我來說，情緒立刻就失守了。

在我們家不用等到老媽得絕症，只要她遇到小感冒、小受傷、生活上的小小不順，不用多說，一定是我們這些孩子的錯：就是因為你們不孝順，沒有勤快幫忙早餐店的生意，我才會忙不過來得胃潰瘍；就是因為你們不夠用功去讀私校，才會讓我花那麼多錢，整天辛苦省東省西就是為了你們的教育費，現在還敢跟我頂嘴？隔壁鄰居的小孩很會賺錢，都幫爸媽買很高級的衣服，這種事情在我們家是不會發生的啦…

對，都是我們這些孩子的錯，我們生下來就是欠你的，不要說這輩子了，就算還到下輩子、下下輩子也沒有還完的一天，母愛似天高，我們就算是下十八層地獄幾萬年也沒辦法償還我們的不孝…在劇中情節觸動之下，我突然被困在這樣的情緒裏，唯一找得到出口的只剩下我的眼淚和鼻涕。

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第二支全壘打：爸爸到深圳出差

中國崛起後，因為與台灣有大量的業務往來，所以我們這一輩到中國出差的機會非常高，尤其是電子業的大本營深圳，我也在好幾年前恭逢其盛。因為腦袋裏面就是不折不扣的台獨份子，所以每次在中國出差都要非常謹言慎行，再加上要處理的業務很繁重，每次都是在不得不去的情況下才勉強成行。再加上孩子還小，如果遇到突然生病發燒，也沒辦法像在台灣上班那樣請假回去處理。看了劇中爸爸在家裏兵荒馬亂的時候還要出差，當年沒有流下來的眼淚，就隨著當年一直壓抑著的種種情緒，一股作氣的統統爆發出來…

第三支全壘打：雙聖的聖代

因為雙聖也是我們家的愛店，所以對於這幾年不敵新的美式餐廳的競爭、漸漸敗退收到只剩民生店的雙聖，有很難割捨的情感。在我家孩子們還是幼童的時候，只要看到雙聖的聖代一定是驚呼連連，和劇中的母女一樣。在雙聖度過的一個個美妙的午餐和晚餐時光，已經成了我們家無可磨滅的、會發出聖光的回憶。

看著雙聖的懷舊彩色玻璃燈出現在電影裏，看著熟悉的聖代出現在電影裏，各種複雜的心情像跑馬燈一樣在眼前跑了一輪，不知不覺眼眶又濕了，希望他們的最後一間店可以健健康康的開下去，不然就只能留在電影裏讓大家憑弔了。

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第四支全壘打：用自己牽女兒的手來揍女兒，以心如刀割不足以形容這種痛於萬分之一

因為自己也是有女兒的人，從來都沒有痛打女兒的經驗。所以看到劇中爸爸因為女兒和媽媽吵架，把女兒狠狠打一頓、反而還要媽媽擋下的場景，感到非常的痛心。劇中女兒那麼的叛逆，完全不了解大人的壓力，一天到晚要回美國，講也講不聽。要她體諒媽媽因為生病心情不好，或是要她體諒爸爸擔負的經濟壓力，對一個中學生來說，應該是不可能的任務吧？在大家都瀕臨崩潰的情況下，在無力感、絕望感、無路可走的情緒下狠狠打了女兒，只是彰顯了自己無能為力的處境。如果不是走投無路，誰會用自己牽女兒的手去痛打她？

在了解劇中爸爸無助的處境後，淚水又潰堤了。

結語：

因為情緒太激動了，所以終場的導演時間，我只問了一個有氣無力的問題：

請問導演，在SARS之後，你們家人間有變得更團結嗎？



導演回答有，而且在這次Corvid19期間又被關了一次，可以感覺到家人間的關係更緊密了。我很喜歡這部電影結局停留在SARS後全家平安團聚的狀態，從古至今歷史給世人的教訓，人就是要遇到挑戰，才能發揮出智慧與美德。如果沒有遇到媽媽生病回台灣，如果沒有被同學老師用「美國女孩」來嘲諷，就不會誔生這部讓中年大叔也加入痛哭行列的電影《美國女孩》。儘管過程中跌跌撞撞，但是只要結局是好的，過程中的風風雨雨似乎就可以稍稍的被原諒吧？

強力推薦近年來最真誠的台灣電影《美國女孩》。不要怕在電影院裏因為不停掉淚而感到不好意思，反正大家幾乎都哭成一堆，你不會孤單。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：沈溺在經典閱讀中的 John Lin，原文：「美國女孩」觀影心得：我的淚腺像是被打爆的投手，看著一支又一支的全壘打從我頭上飛過】