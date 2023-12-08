新聞女王｜佘詩曼喊戲層次感超強　網民睇到心碎：好共情

TVB與內地優酷平台合作推出的台慶劇《新聞女王》大受歡迎，更屢屢登上微博熱搜，掀起一波追劇潮。而在最新一集播出中，佘詩曼再現「瓊瑤式落淚」感染無數觀眾，網民再次對其演技讚不絕口，直言有共情感，是一段封神般的演技。

《新聞女王》大受歡迎。（《新聞女王》微博圖片）

在播出的最新一集劇情中，許詩晴（高海寧飾）為求上位，而發現一單認為值得報導的新聞，就是直擊報導警方突擊的掃黃行動，當中她的目標就是徐曉薇（何依婷飾）的妹妹徐曉欣（陳若思飾）。而當時主持黃金新聞時段的就是徐曉薇，在直播間她就眼見妹妹逃避警方追捕時，不慎被車撞死一幕，頓時驚呆，眼眶泛紅，似乎無法相信這個是事實，導致她亦無法繼續主持。

何依婷眼見親妹她被撞死。（影片截圖）

嚇到驚呆。（影片截圖）

而在控制室全程看見這個過程的文慧心（佘詩曼飾），似乎亦無法相信這個是事實。佘詩曼再次呈現「瓊瑤式落淚」的出色演技，眼見這一幕的她一開始眼眶泛紅，淚水在眼眶中打滾，全程雙眼瞪着看，表現出一種不相信的情感出來，亦因為自己的身份需要顯得專業一些，她一邊傷心着一邊要裝着堅強，叫徐曉薇回到主播台繼續播報，此時她的聲音已稍微有變化，聽得出有哽咽的感覺，在情緒上遞增之時，佘詩曼最後低頭吐氣抿嘴，隨後仰起頭滴下眼淚，脖子上的青筋明顯可見，情感增增遞增直至崩潰落淚，眼神的變化細致入微，這一幕感染力相當強，讓不少網民讚不絕口，大家紛紛留言表示：「哭太有層次感」、「哭戲太絕了」、「眼技都爆晒棚」等，直言其這一段哭戲是封神般演技。

佘詩曼展現「瓊瑤式落淚」。（影片截圖）

眼淚掉下來太心碎。（影片截圖）

事實上，所謂的「瓊瑤式落淚」就是眼睛要一直含着淚水，然之後到最後差不多說完台詞後，眼淚就一粒一粒，晶瑩剔透地落下，而且還不能掛在臉上。而佘詩曼在早年主演古裝劇《燕雲台》時已表現出此完美落淚表演，讓不少網民激讚。

佘詩曼哭戲有層次感。（影片截圖）