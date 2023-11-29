吳千語認戀百億男友施伯雄兩年　透露當初玩地下情不公開原因

去年公開認愛「百億富三代」男友施伯雄（Brian）的吳千語（Karena），最近情侶檔參加內地綜藝節目《愛的修學旅行》掀起不少話題。而在最新一集中，她更罕有地公開了當初為何不願承認戀情一事，更因為自己傳聞而連累媽媽被指罵等，在鏡頭前落淚向媽媽道歉。

二人愈愛愈高調。（影片截圖）

在最新一集中，他們二人就來到「忘憂亭」寫下想表達的內心說話。沒想到吳千語竟在鏡頭前哭着向媽媽道歉，原來曾因自己的負面新聞，外界傳其貪錢、玩轉富豪等，連累媽媽被指從小為女兒鋪路嫁入豪門等，有感傷害了媽媽而沒有好好保護對方，她落淚表示：「我以前一些緋聞，整篇的內容反正就是有牽扯到我家裡的人，最主要是我媽。就說的是我媽媽是把孩子培養來就是要嫁一個怎麼樣的男人，然後從小教這個女兒怎麼樣貪錢。然後，我好像從來沒有跟她說過，很不好意思，對不起這樣子。因為那個是寫的我家裡好像很差很差，尤其是我媽媽，我媽媽是我生命裡面最重要的人，我不想別人傷害到我的家人，然後我就覺得可能我的工作影響到她，然後比較遺憾的是，感覺沒有好好保護她，這個事情上面的確是從來沒有跟她說過很抱歉。」

吳千語哭着向媽媽道歉。（影片截圖）

而正正因為外界這一些傳聞，使她之後與施伯雄確認戀情後一直沒有對外公開，直到拍拖兩年後在去年對外公開，她亦有感對不起他：「其實當時我跟你一開始在一起的時候，為什麼我非常的抗拒我們被人知道這件事情，也是因為從我之前累積的經驗，我會覺得就被知道不是一件好事，但是我覺得我們挺不容易這樣的過來，所以現在好像面對的一切的困難都不是非常大的。」現時對外公開後，二人愈愛愈高調，男方近日更帶同她出席爺爺的壽宴，而且還表明在備婚狀態中，曾在節目表示明年會有一個比較正式的婚禮，看來明年要叫她施太太了，真的恭喜恭喜。

二人在去年公開認愛。（影片截圖）

吳千語出席施家人活動。（施伯雄微博圖片）