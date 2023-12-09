迪瑪希香港開唱慶進軍世界樂壇7周年　好友側田任嘉賓鬥靚聲

哈薩克斯坦歌手迪瑪希（Dimash）即將在今個月23日，於香港會議展覽中心舉行《STRANGER迪瑪希巡迴演唱會香港》。同時為了慶祝他進軍世界樂壇的7周年紀念日，其除了承諾以非凡的音樂回饋Dears的厚愛（迪瑪希歌迷稱號），今天他更宣佈將會準備驚喜嘉賓和禮物作為7周年紀念，送給每位購票入場的觀眾。

哈薩克斯坦歌手迪瑪希今個月在香港開唱。

以驚人的音域和迷人的舞台魅力而聞名的迪瑪希，在2016年12月24日隻身去到北京，而在2023年12月23日的7周年日子，他選擇香港作為事業重要里程碑的特別場地。而為了隆重其事，他還邀請了歌手側田（Justin）作為特別嘉賓，將上演一場歌聲盛宴。而二人如此好朋友，事因早年一起參加了內地音樂節目《歌手》時相識，彼此亦已經惺惺相惜，一起努力、一起晉級、一起以音樂來訴説人生故事，兩人都因對音樂的熱誠而建立了深厚的友誼。

側田擔任特別嘉賓。

除了音樂上的愉悅，迪瑪希還為觀眾準備了一個驚喜，作為對粉絲一直以來的支持與感謝。他為全場觀眾準備了禮物作為7周年紀念，而這個紀念禮物象徵迪瑪希對Dears的感激之情，亦是他與忠實樂迷一同慶祝他在音樂界7年傑出的旅程方式。