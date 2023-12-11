楊丞琳稱「河南人愛騙人」反獲網民力撐：被某些人惡意解讀了

楊丞琳前日（9）在大陸河南鄭州開演唱會，期間竟說出：「河南人愛騙人！」等語，引發當地民眾不滿，連相關單位都出手調查，她也急忙發文道歉。



楊丞琳前日在鄭州的奧林匹克體育中心體育館舉辦演唱會，期間一對情侶接吻被大螢幕拍到，引發現場一陣歡呼聲。楊丞琳一直問粉絲剛才發生什麼事，還開玩笑說沒得到回答就不唱了，接著說出：「河南人不可以這樣子啦！你們已經有些名聲了耶！你們知道吧？愛騙人的事情。你們，不要騙我哦，鄭州人你們太壞了，一直騙我。」霎時台下一片譁然。

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演唱會結束後，楊丞琳這段發言持續在網路上發酵，她本人也意識到事態嚴重，昨日特地發文：「我要為鄭州演唱會上那個冒犯並沒有禮貌的玩笑道歉，對不起，的確是我的不對，我非常願意也應當接受大家及時的指證和批評。再次跟因為我而受到困擾的人鄭重道歉。」

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但是許多民眾不肯接受楊丞琳的道歉，不斷向相關單位檢舉，鄭州、河南省的便民服務熱線也證實接到大量檢舉，將由相關部門展開調查。

不過，還是很多網友在楊丞琳的微博上留言力挺，「相信妳不是有意的！昨天在現場看得很開心」、「楊姐，作為一個河南人，我並沒有覺得怎麼樣」、「姐姐不用把這個事情放在心上，我們都知道妳只是開玩笑，被某些人惡意解讀了」、「及時道歉知錯就改，本無惡意謹言慎行」、「一句無心之失，被有心之人截取片段惡意揣測斷章取義，我們知道姐姐是完全沒有惡意的，希望網友們保持獨立判斷，不要被帶跑偏了」。

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